TELEVISIÓN

Rafa Villanueva fue operado en Maldonado luego de 47 días en el CTI: sufrió "amputaciones en pies y manos", pero se encuentra estable

El informe de los médicos del Sanatorio Mautone de Maldonado informa que "Villanueva es un paciente que ha sobrevivido a una situación de extrema gravedad, con una mejoría lenta pero progresiva"

13 de febrero 2026 - 13:40hs
Rafael Rafa Villanueva
Foto: captura La Pecera

El comunicador Rafael Villanueva fue intervenido quirúrgicamente en las últimas horas en el Sanatorio Mautone de Maldonado, donde se encuentra internado desde el pasado 28 de diciembre por una infección generalizada.

Según informó Telemundo, Villanueva se encuentra estable pero los médicos debieron hacerle "amputaciones en pies y manos" debido al avance de la infección y a los problemas circulatorios que acarreó.

Según el informe de los médicos del Mautone divulgado por el noticieron en acuerdo con la familia del conductor de Canal 12, Villanueva "ingresó al CTI hace 47 días con una infección generalizada severa, y fue requiriendo tratamientos complejos, asistencia respiratoria, circulatoria y también diálisis".

"De a poco superó la fase más grave de la enfermedad y los órganos afectados fueron recuperando parcialmente sus funciones. Neurológicamente, Villanueva está mejorando progresivamente, está despierto y responde a órdenes simples. En estos 47 días contrajo infecciones respiratorias que fueron tratadas. Actualmente está sin fiebre y con una evolución general controlada."

"En este contexto es que se realizó la intervención ayer, en la que se le amputaron tejidos dañados, con el objetivo de favorecer una recuperación general. Esa intervención no tuvo dificultades y es parte del tratamiento indicado en este tipo de casos", continúa el comunicado.

La misiva divulgada por Telemundo indica que "Rafael Villanueva es un paciente que ha sobrevivido a una situación de extrema gravedad, con una mejoría lenta pero progresiva que continúa requiriendo cuidados intensivos y monitoreo permanente".

Qué le pasó a Rafa Villanueva

El conductor de Súbete a mi moto fue ingresado a fines de diciembre en CTI. Primero estuvo internado en Castillos pero dada la gravedad de su cuadro fue derivado al CTI del sanatorio Mautone.

Fue ingresado por una infección intestinal que devino en una inflamación generalizada y falla de varios órganos a la vez (septicemia).

El foro Medicina Intensiva define al shock séptico como el resultado de una respuesta inadecuada del huésped a una infección, lo que produce disfunción orgánica. Su progresión se manifiesta por la aparición de estadios clínicos sucesivos, derivados de la respuesta inflamatoria sistémica secundaria a la activación de diferentes mediadores inflamatorios que conducen a la disfunción orgánica.

Uno de los signos característicos es la caída marcada de la presión arterial, que no se corrige fácilmente ni siquiera con líquidos intravenosos. A esto se suman alteraciones en la respiración, el estado de conciencia y la producción de orina, indicadores de que los órganos están empezando a fallar.

El tratamiento requiere cuidados intensivos. Incluye antibióticos de amplio espectro administrados lo antes posible, líquidos intravenosos, medicamentos para sostener la presión arterial y, en muchos casos, asistencia respiratoria.

Rafael Villanueva

