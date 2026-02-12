La historia de los sombreros que usa Queso Magro en la retirada que le dedica a la feria Tristán Narvaja
En el concurso de carnaval de este año una de las propuestas más atractivas aparece sobre las cabezas de los murguistas de Queso Magro
Queso Magro y un plus en su retirada dedicada a Tristán Narvaja.
En ese gran mar de innovaciones que hay en cada carnaval, este año una de las propuestas más atractivas aparece sobre las cabezas de los murguistas de Queso Magro, mientras cantan la retirada dedicada a la feria Tristán Narvaja: sombreros que reproducen los puestos del mítico paseo montevideano.
Ese tramo final del show que la murga estrenó recientemente en la rueda inicial del concurso de carnaval puede verse en el video adjunto, más adelante, desde el minuto 35.
Sofía Beceiro, formada en Diseño en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República, es la responsable de diseñar el vestuario de la "murga láctea", caracterizada por brindar cada año un espectáculo transgresor, poco convencional, con sello propio y muy valorado por el público, independientemente de mejores o peores resultados en la competencia del Teatro de Verano.
Ella se encarga del diseño y bocetado de las ideas. Paula Migliario es su asistente, se encarga de la coordinación con las realizadoras del vestuario y, además, trabajó especialmente para las miniaturas de los gorros.
Para definirlo de un modo práctico, "trabajamos en el relato visual de la murga, es ayudar al espectador a entender mejor el espectáculo y es ayudar a la murga a atrapar al espectador", explicó.
La murga de la Pulpería El Largarto
Los textos de Queso Magro, cuyo espectáculo este año se preparó en la Pulpería El Lagarto, en la zona del viejo Mercado Modelo, se titula "Clásico" -eje temático presente constantemente, también en el vestuario-, fueron creados por Diego Waisrub, Daniel Zieleniec, Pablo Vidal, Nicholas Hugo, Rodrigo Moyano e Ignacio Salgado.
Un particular homenaje al parodista Horacio Rubino, las críticas al gobierno y especialmente al MPP, el vínculo de los murguistas con el ChatGPT y la retirada sobre Tristan Narvaja son momentos que destacan en su propuesta.
El texto de la despedida, uno de los momentos sobresalientes en los 45 minutos de actuación, estuvo pronta muy temprano, destacó Sofía.
"Eso nos dio mucho tiempo para investigar, estuve yendo todo diciembre a la feria, utilizando también libros de fotografías de egresados del Foto Club Uruguayo", contó.
Primero se trabajó en el traje y luego en los sombreros.
Se puede ver en cada murguista a las tolderías, esas lonas tan características en los puestos de Tristán Narvaja.
"Para armar los gorros pensamos primero en un acumulado de objetos muy variados, como lo que todos encontramos en esa feria, pero al final evolucionamos a armar un puesto completo y distinto en cada gorro", detalló.
Esos sombreros que aparecen al final tienen relación, además, con los gorros de la presentación de la murga, que son trozos de queso habitados por ratoncitos: en los de la despedida los puestos recreados también están atendidos por ratoncitos.
Los gorros son todos distintos y su posicionamiento tiene un por qué: el del director escénico es un puesto de peceras, porque está al frente de la murga y cuando uno llega a Tristán Narvaja (por la Av. 18 de Julio) lo que más hay son vendedores de peceras; luego el primero de los bajos y el primero de los primos de la cuerda, en los extremos de los 13 integrantes del coro, tienen sombreros con puestos de frutas y verduras, que es lo que aparece al comenzar a caminar por la feria; los murguistas ubicados hacia el centro del coro tienen gorros con puestos de venta de remeras, antiguedades, lentes o juguetes, por ejemplo; y sobre el fondo (como cuando se llega por Tristán Narvaja a La Paz) los integrantes de la batería tienen en sus sombreros puestos de frutas, verduras, quesos y otras comidas.
Para la construcción se recurrió, básicamente, al moldeado en cerámica fría, pero también estuvo la actitud de buscar y encontrar, como pasa cuando uno va a la feria, por ejemplo para el puesto de antigüedades se utilizaron fragmentos de relojes que aportó el padre de Paula, de profesión relojero, pero también hijos e hijas de los murguistas aportaron juguetes y pulseras para otros puestos.
Cuando la murga se mezcla con la gente
"Algo muy lindo fue ver cómo la gente fue descubriendo a los gorros, porque en el tablado la murga canta y la gente se copa con lo que se dice en ese homenaje a Tristán Narvaja, se dicen cosas que todos las vivimos alguna vez, pero cuando la murga baja y pasa por donde está el público empiezan a ver los sombreros de cerca, a descubrirlos y bueno, escuchar los comentarios y ver las caras de la gente es algo muy reconfortante", contó.
Finalmente, a modo de anécdota, señaló una curiosidad: la modista que trabajó en el traje del director escénico, que es quien tiene el gorro de las peceras, los sorprendió contándoles que su hermano justo trabaja en la feria de Tristán Narvaja... vendiendo peces.
El dato
Queso Magro es una de las 19 murgas que compiten este año y está en carrera para un objetivo inicial, que es estar en la lista de las 10 mejores que clasificarán a la Liguilla del Carnaval, lo que dependerá de los puntajes otorgados por el jurado que preside Gabriela Barboza. En la segunda rueda, con base en el programa informado por Daecpu, se presentará en el Teatro de Verano del Parque Rodó el domingo 15 de febrero.
Texto y músicas de la retirada de Queso Magro
Es un clásico que nuestras retiradas
tengan siempre alguna parte divertida
no es tan fácil mezclar chiste con poesía
y por suerte tenemos ese don
(Yo también nací en el 53 - Ana Belén)
Esta vez le vamos a dedicar
el final a un clásico de Uruguay
quién no fue algún domingo a comprar
o a pasear por la feria de Tristán
y recorrer buscando alguna antigüedad
encontraras cosas que no necesitas
desde un reloj hasta la espada de He-Man
un calefón o una pelela de cristal
un cinturón
medio sutién
un cargador
de Nokia 1100
un monitor
para PC
y de Serrat
algún cassette
un acordeón
a medio andar
una peluca
tipo Soldán
ropa uruguaya
made in Taiwan
y un cuarto blister
de Perifar
la cantidad de cosas que te podes encontrar
caminando sobre Tristán
es un paseo clásico que no puede faltar
tradición de nuestra ciudad
(Pupilas lejanas)
Si en la feria queres almorzar
ta' la cuadra llena de food tracks
hay de oferta mucha variedad
sentite bien uruguayo
y anda comprate un tequeño
mucha arepa y poco choripan
el sabor de mi país cómo cambia
hay que abrirse para descubrir
yo me niego a probar el shawarma
por tus calles me dejo llevar
(El Uruguay es un río - Aníbal Sampayo)
Hay vendedores honestos
y algún que otro ventajero
que le arranca la cabeza
a turistas europeos
Si algo te parece caro
te tiramos este dato
si dejas pasar dos horas
va a estar mucho más barato
la feria es maravillosa
comentaba un día Pablo
te sentís que sos Luis Suárez
te podés comprar un cuadro
qué plan es visitar
la feria Tristán Narvaja
es lo más grande que hay
(Autodestructivo - No te va gustar)
Recorrer
perderse por sus rincones
para terminar
en el puesto que vende cordones
conectar
con instantes de nuestra historia
y viajar a ese momento
escondido en la memoria
fui a buscar
como adorno un viejo florero
y me compré
el poster del mono golero
un clásico eterno
en verano o invierno
meter un domingo en la feria
volver a tu casa desecho
y encima almorzás a las 4 y media
(I just called to say i love you - Steve wonder)
En feria sos la number 1
sos por afano el mejor paseo dominical
sos tradición, identidad
que no me vengan con la hippeada de Ideas Más
saliendo el sol
vuelve a empezar
y bien temprano ya podemos escuchar
el pregonar
de un vendedor
la Queso Magro que sobreprimo se perdió (hay banana... zapallo... manzana...)