La historia de los sombreros que usa Queso Magro en la retirada que le dedica a la feria Tristán Narvaja

Queso Magro y un plus en su retirada dedicada a Tristán Narvaja.

En ese gran mar de innovaciones que hay en cada carnaval, este año una de las propuestas más atractivas aparece sobre las cabezas de los murguistas de Queso Magro , mientras cantan la retirada dedicada a la feria Tristán Narvaja : sombreros que reproducen los puestos del mítico paseo montevideano.

Ese tramo final del show que la murga estrenó recientemente en la rueda inicial del concurso de carnaval puede verse en el video adjunto, más adelante, desde el minuto 35.

Queso Magro, durante la retirada, un homenaje a Tristán Narvaja.

Sofía Beceiro, formada en Diseño en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República, es la responsable de diseñar el vestuario de la "murga láctea", caracterizada por brindar cada año un espectáculo transgresor, poco convencional, con sello propio y muy valorado por el público, independientemente de mejores o peores resultados en la competencia del Teatro de Verano.

Ella se encarga del diseño y bocetado de las ideas. Paula Migliario es su asistente, se encarga de la coordinación con las realizadoras del vestuario y, además, trabajó especialmente para las miniaturas de los gorros.

Para definirlo de un modo práctico, "trabajamos en el relato visual de la murga, es ayudar al espectador a entender mejor el espectáculo y es ayudar a la murga a atrapar al espectador", explicó.

DSCN9199

DSCN9182

La murga de la Pulpería El Largarto

Los textos de Queso Magro, cuyo espectáculo este año se preparó en la Pulpería El Lagarto, en la zona del viejo Mercado Modelo, se titula "Clásico" -eje temático presente constantemente, también en el vestuario-, fueron creados por Diego Waisrub, Daniel Zieleniec, Pablo Vidal, Nicholas Hugo, Rodrigo Moyano e Ignacio Salgado.

Un particular homenaje al parodista Horacio Rubino, las críticas al gobierno y especialmente al MPP, el vínculo de los murguistas con el ChatGPT y la retirada sobre Tristan Narvaja son momentos que destacan en su propuesta.

El texto de la despedida, uno de los momentos sobresalientes en los 45 minutos de actuación, estuvo pronta muy temprano, destacó Sofía.

"Eso nos dio mucho tiempo para investigar, estuve yendo todo diciembre a la feria, utilizando también libros de fotografías de egresados del Foto Club Uruguayo", contó.

Primero se trabajó en el traje y luego en los sombreros.

Se puede ver en cada murguista a las tolderías, esas lonas tan características en los puestos de Tristán Narvaja.

"Para armar los gorros pensamos primero en un acumulado de objetos muy variados, como lo que todos encontramos en esa feria, pero al final evolucionamos a armar un puesto completo y distinto en cada gorro", detalló.

Esos sombreros que aparecen al final tienen relación, además, con los gorros de la presentación de la murga, que son trozos de queso habitados por ratoncitos: en los de la despedida los puestos recreados también están atendidos por ratoncitos.

RUEDA_01_ETAPA_10_039_039b2d4c8511d2c654ba8ec9261cafc7

Los gorros son todos distintos y su posicionamiento tiene un por qué: el del director escénico es un puesto de peceras, porque está al frente de la murga y cuando uno llega a Tristán Narvaja (por la Av. 18 de Julio) lo que más hay son vendedores de peceras; luego el primero de los bajos y el primero de los primos de la cuerda, en los extremos de los 13 integrantes del coro, tienen sombreros con puestos de frutas y verduras, que es lo que aparece al comenzar a caminar por la feria; los murguistas ubicados hacia el centro del coro tienen gorros con puestos de venta de remeras, antiguedades, lentes o juguetes, por ejemplo; y sobre el fondo (como cuando se llega por Tristán Narvaja a La Paz) los integrantes de la batería tienen en sus sombreros puestos de frutas, verduras, quesos y otras comidas.

DSCN9127

Para la construcción se recurrió, básicamente, al moldeado en cerámica fría, pero también estuvo la actitud de buscar y encontrar, como pasa cuando uno va a la feria, por ejemplo para el puesto de antigüedades se utilizaron fragmentos de relojes que aportó el padre de Paula, de profesión relojero, pero también hijos e hijas de los murguistas aportaron juguetes y pulseras para otros puestos.

Cuando la murga se mezcla con la gente

"Algo muy lindo fue ver cómo la gente fue descubriendo a los gorros, porque en el tablado la murga canta y la gente se copa con lo que se dice en ese homenaje a Tristán Narvaja, se dicen cosas que todos las vivimos alguna vez, pero cuando la murga baja y pasa por donde está el público empiezan a ver los sombreros de cerca, a descubrirlos y bueno, escuchar los comentarios y ver las caras de la gente es algo muy reconfortante", contó.

DSCN9164

Finalmente, a modo de anécdota, señaló una curiosidad: la modista que trabajó en el traje del director escénico, que es quien tiene el gorro de las peceras, los sorprendió contándoles que su hermano justo trabaja en la feria de Tristán Narvaja... vendiendo peces.

Queso Magro 1

El dato

Queso Magro es una de las 19 murgas que compiten este año y está en carrera para un objetivo inicial, que es estar en la lista de las 10 mejores que clasificarán a la Liguilla del Carnaval, lo que dependerá de los puntajes otorgados por el jurado que preside Gabriela Barboza. En la segunda rueda, con base en el programa informado por Daecpu, se presentará en el Teatro de Verano del Parque Rodó el domingo 15 de febrero.

DSCN9194

Texto y músicas de la retirada de Queso Magro

Es un clásico que nuestras retiradas

tengan siempre alguna parte divertida

no es tan fácil mezclar chiste con poesía

y por suerte tenemos ese don

(Yo también nací en el 53 - Ana Belén)

Esta vez le vamos a dedicar

el final a un clásico de Uruguay

quién no fue algún domingo a comprar

o a pasear por la feria de Tristán

y recorrer buscando alguna antigüedad

encontraras cosas que no necesitas

desde un reloj hasta la espada de He-Man

un calefón o una pelela de cristal

un cinturón

medio sutién

un cargador

de Nokia 1100

un monitor

para PC

y de Serrat

algún cassette

un acordeón

a medio andar

una peluca

tipo Soldán

ropa uruguaya

made in Taiwan

y un cuarto blister

de Perifar

la cantidad de cosas que te podes encontrar

caminando sobre Tristán

es un paseo clásico que no puede faltar

tradición de nuestra ciudad

(Pupilas lejanas)

Si en la feria queres almorzar

ta' la cuadra llena de food tracks

hay de oferta mucha variedad

sentite bien uruguayo

y anda comprate un tequeño

mucha arepa y poco choripan

el sabor de mi país cómo cambia

hay que abrirse para descubrir

yo me niego a probar el shawarma

por tus calles me dejo llevar

(El Uruguay es un río - Aníbal Sampayo)

Hay vendedores honestos

y algún que otro ventajero

que le arranca la cabeza

a turistas europeos

Si algo te parece caro

te tiramos este dato

si dejas pasar dos horas

va a estar mucho más barato

la feria es maravillosa

comentaba un día Pablo

te sentís que sos Luis Suárez

te podés comprar un cuadro

qué plan es visitar

la feria Tristán Narvaja

es lo más grande que hay

(Autodestructivo - No te va gustar)

Recorrer

perderse por sus rincones

para terminar

en el puesto que vende cordones

conectar

con instantes de nuestra historia

y viajar a ese momento

escondido en la memoria

fui a buscar

como adorno un viejo florero

y me compré

el poster del mono golero

un clásico eterno

en verano o invierno

meter un domingo en la feria

volver a tu casa desecho

y encima almorzás a las 4 y media

(I just called to say i love you - Steve wonder)

En feria sos la number 1

sos por afano el mejor paseo dominical

sos tradición, identidad

que no me vengan con la hippeada de Ideas Más

saliendo el sol

vuelve a empezar

y bien temprano ya podemos escuchar

el pregonar

de un vendedor

la Queso Magro que sobreprimo se perdió (hay banana... zapallo... manzana...)

por Tristán se va mi canto

con humor y un toque de emoción

desarmar y armar de nuevo

renacer una mañana más

(Tu misterioso alguien - Miranda)

Es hora de guardar

la fruta en el cajón

para poder marcharse

se va un trabajador

que ganó su jornal habría que pagarle

se terminó el wifi

no hay nada más que hablar

el Queso ya se va

llegamos al final

nos vemos prontamente en carnaval

(Menta y limón - Roque Narvaja)

Se apagan las luces del tablado

señal de que todo ha terminado

nos vamo a comer tremendo asado

y usamos carbón

la gente que diga lo que quiera

igual nos la damos en la pera

y alguno amanece en la vereda

al rayo del sol

cumpliendo una vez más

el clásico ritual

se marcha Queso Magro

ya llegó el final

nos vemos prontamente en carnaval