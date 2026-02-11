Murió el actor James Van der Beek, protagonista de Dawson's Creek, a los 48 años

James Van der beek

El actor estadounidense James Van der Beek, conocido por la serie adolescente Dawson's Creek, donde interpretaba al protagonista, Dawson Leery, murió este miércoles a los 48 años, según anunció su familia a través de las redes sociales del intérprete.

"Nuestro amado James David Van Der Beek murió pacíficamente esta mañana", dice el mensaje. "Vivió sus últimos días con coraje, fe y gracia. Hay mucho para compartir al respecto de sus deseos, su amor por la humanidad y cómo consideraba al tiempo como algo sagrado. Esos días ya llegarán. Por ahora les pedimos privacidad y paz, mientras despedimos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo", establece el comunicado.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por James Van Der Beek (@vanderjames) En noviembre de 2024 Van der Beek había anunciado que padecía un cáncer colorrectal, por el que estaba en tratamiento desde mediados de 2023.

En 2025 llegó a rematar algunos objetos de las series que protagonizó para recaudar fondos para su tratamiento.

El actor se hizo conocido por protagonizar la serie Dawson's Creek, cuyo elenco encabezó entre 1998 y 2003 a lo largo de 128 episodios. Más cerca en el tiempo fue protagonista de otras series como CSI: Cyber y Pose.