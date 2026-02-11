Dólar
/ Cultura y Espectáculos / TELEVISIÓN

Murió el actor James Van der Beek, protagonista de Dawson's Creek, a los 48 años

El actor estadounidense James Van der Beek, conocido por la serie adolescente Dawson's Creek, murió a los 48 años; padecía cáncer desde 2024

11 de febrero 2026 - 17:20hs
James Van der beek

James Van der beek

El actor estadounidense James Van der Beek, conocido por la serie adolescente Dawson's Creek, donde interpretaba al protagonista, Dawson Leery, murió este miércoles a los 48 años, según anunció su familia a través de las redes sociales del intérprete.

"Nuestro amado James David Van Der Beek murió pacíficamente esta mañana", dice el mensaje. "Vivió sus últimos días con coraje, fe y gracia. Hay mucho para compartir al respecto de sus deseos, su amor por la humanidad y cómo consideraba al tiempo como algo sagrado. Esos días ya llegarán. Por ahora les pedimos privacidad y paz, mientras despedimos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo", establece el comunicado.

En 2025 llegó a rematar algunos objetos de las series que protagonizó para recaudar fondos para su tratamiento.

El actor se hizo conocido por protagonizar la serie Dawson's Creek, cuyo elenco encabezó entre 1998 y 2003 a lo largo de 128 episodios. Más cerca en el tiempo fue protagonista de otras series como CSI: Cyber y Pose.

