LITERATURA

Murió a los 92 años Cees Nooteboom, el escritor holandés más leído de la posguerra

Cees Nooteboom es considerado uno de los escritores neerlandeses más traducidos y leídos de la posguerra fuera de su país

12 de febrero 2026 - 11:57hs
Cees Noteboom

El novelista, poeta y ensayista neerlandés Cees Nooteboom, uno de los autores más importantes de la literatura europea de la posguerra, murió este miércoles a los 92 años, según informó este miércoles su editorial De Bezige Bij.

Nacido en La Haya en 1933, Nooteboom es considerado uno de los escritores neerlandeses más traducidos y leídos de la posguerra fuera de su país, especialmente en Alemania, y alcanzó reconocimiento internacional por su obra, que combina novela, poesía, ensayo y literatura de viajes.

Su obra gira en torno a temas como el paso del tiempo, la memoria, la identidad y la historia de Europa, inspirado e influenciado por la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias.

La muerte de su padre en 1945, durante un bombardeo en la ciudad neerlandesa de La Haya al final de la Segunda Guerra Mundial marcó su infancia y dejó una huella visible en su literatura.

Debutó en 1955 con la novela Felipe y los otros, que narra las andanzas de su protagonista por Europa en busca de un amor y por el que obtuvo el Premio Anne Frank en 1957, aunque el reconocimiento internacional le llegó en 1980 con Rituales, una de sus novelas más conocidas, que fue publicada en más de 10 idiomas y luego llevada al cine.

En 1991 publicó La historia siguiente, que se convirtió en un éxito de ventas en Alemania y consolidó su prestigio fuera de Países Bajos.

El ensayista recibió en las últimas décadas condecoraciones en Países Bajos, pero también importantes premios en Francia, Alemania, Chile y en España, entre ellos el Premio P.C. Hooft en 2004, el galardón literario neerlandés más importante, y el Premio Formentor de las Letras en 2020, que reconoció el conjunto de su trayectoria.

EFE

Cees Nooteboom

