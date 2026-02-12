Pablo Goncálvez, condenado por tres asesinatos, se radicó en Punta del Este: jefe de Policía señaló que "no tiene ningún impedimento" judicial

El jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza , se refirió a la presencia de Pablo Goncálvez en Punta del Este y sostuvo que “él cumplió con la pena ” impuesta por la Justicia luego de ser condenado por asesinar a tres mujeres en la década de los '90.

“Es una persona especial, pero no tiene ningún impedimento de circular en el país . La Justicia no le impuso ninguna restricción”, afirmó este jueves en declaraciones al programa Arriba gente de Canal 10. Indicó además que, según tiene entendido, vive con su madre.

“ Si causa un problema y viola la ley va a tener problemas con la Policía de Maldonado ”, advirtió. “Cualquier anomalía, que la comuniquen de inmediato”, señaló. Insistió en que no se han registrado problemas al momento.

Trezza aseguró que su presencia “ no genera alarma ”, calificó como “impactantes” los asesinatos que cometió y recordó que en ese momento él trabajaba en Canelones.

Según indicó, la Policía sabía desde hace más de tres meses que Goncálvez se encontraba en Punta del Este.

En las últimas horas, el consignado medio confirmó que Goncálvez está viviendo a pocas cuadras del monumento Los Dedos, en una vivienda de su familia. Su paradero no había sido confirmado públicamente hasta ahora.

Antecedentes y regreso al país

Goncálvez fue condenado por tres asesinatos: los de Ana Luisa Miller y Andrea Castro en 1992, y el de María Victoria Williams en 1993. Fue detenido cuando intentaba viajar a Brasil en un ómnibus y permaneció 23 años y cuatro meses en prisión.

Tras recuperar la libertad en 2016 se radicó en Paraguay, donde en 2017 fue detenido por porte de armas y tenencia de drogas. Cumplió esa condena y quedó libre en agosto de 2019. Reingresó a Uruguay en noviembre de 2023 a través del puente de Salto Grande.

En marzo de 2024 se reportaron denuncias en Carrasco sobre un hombre que se presentaba como él, pero la Policía aclaró que se trataba de un impostor.