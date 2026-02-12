Un preso brasileño se fugó de la cárcel de Tacuarembó: Policía solicitó colaboración para dar con su paradero
El delincuente cumplía condena por delitos de lesiones personales, tráfico interno de armas de fuego y suministro de sustancia estupefaciente
12 de febrero 2026 - 12:30hs
Riller Grabriel Da Silva Rivarola el preso que se fugó de la cárcel de Tacuarembó
Jefatura de Policía de Tacuarembó
Riller Grabriel Da Silva Rivarola, quien estaba recluido en la cárcel departamental de Tacuarembó, se fugó en horas de la noche de este miércoles, según informó la Jefatura de Policía del Departamento en un comunicado.
Da Silva cumplía condena como autor penalmente responsable de dos delitos de lesiones personales en concurso fuera de la reiteración con dos delitos de violencia privada, un delito de tráfico interno de armas de fuego y un delito de suministro de sustancia estupefaciente, en régimen de reiteración real, en grado consumado a título de dolo directo.
El hombre de 22 años, de nacionalidad brasileña, se encontraba preso desde setiembre de 2025, según información policial a la que accedió El Observador.
Tras su escape, desde la Policía de Tacuarembó emitieron un boletín solicitando la colaboración para dar con el paradero del delincuente.
"De contar con datos sobre su paradero, se agradece informarlo a la Unidad Policial más próxima, al servicio de emergencia 9.1.1. o al servicio 0800.5000. La información puede ser aportada en carácter de anónima", señalaron.