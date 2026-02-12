Un preso brasileño se fugó de la cárcel de Tacuarembó: Policía solicitó colaboración para dar con su paradero

Riller Grabriel Da Silva Rivarola el preso que se fugó de la cárcel de Tacuarembó Jefatura de Policía de Tacuarembó

Riller Grabriel Da Silva Rivarola, quien estaba recluido en la cárcel departamental de Tacuarembó, se fugó en horas de la noche de este miércoles, según informó la Jefatura de Policía del Departamento en un comunicado.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Da Silva cumplía condena como autor penalmente responsable de dos delitos de lesiones personales en concurso fuera de la reiteración con dos delitos de violencia privada, un delito de tráfico interno de armas de fuego y un delito de suministro de sustancia estupefaciente, en régimen de reiteración real, en grado consumado a título de dolo directo.

El hombre de 22 años, de nacionalidad brasileña, se encontraba preso desde setiembre de 2025, según información policial a la que accedió El Observador.

Tras su escape, desde la Policía de Tacuarembó emitieron un boletín solicitando la colaboración para dar con el paradero del delincuente.

"De contar con datos sobre su paradero, se agradece informarlo a la Unidad Policial más próxima, al servicio de emergencia 9.1.1. o al servicio 0800.5000. La información puede ser aportada en carácter de anónima", señalaron. image