Ricardo Medina, preso por crímenes durante la dictadura, denunció que fue víctima de un intento de homicidio

La hija del comisario mayor retirado Ricardo Medina , preso en el penal de Domingo Arena por crímenes contra los derechos humanos durante la dictadura , denunció que su padre sufrió una "tentativa de homicidio" en el Hospital Policial por parte del "personal sanitario" , según pudo confirmar El Observador tras acceder al texto de la denuncia presentada en la Seccional 13ª.

Medina, quien había hecho uso de una salida transitoria, según informó en primera instancia Búsqueda, sufrió días atrás un accidente doméstico que le ocasionó varias lesiones en su cabeza, producto de lo cual fue internado en el Hospital Policial .

En este marco y según expuso la hija del comisario retirado en la denuncia penal a la que accedió este medio, sobre la noche del martes la mujer se dirigió al centro médico y, al conversar con su padre, este la puso en conocimiento de que el personal sanitario, al enterarse de su identidad , "procedió a desconectar los equipos de alta tecnología de soporte vital y monitoreo de paciente crítico" .

"Según pude saber, se produjo incluso una reunión y discusión entre varios operadores del CTI. Unos que se negaban a atender a 'un violador de los derechos humanos' y otros que estaban en contra de esa actitud ", apuntó.

Transcurrido "un tiempo" de dicho encuentro, según expone el documento, un enfermero ingresó a la habitación y, al ser consultado por el expolicía sobre si "estaban planeando algo contra él", este le respondió "que sí", aunque le señaló que él "no estaba de acuerdo con esas cosas" y por ello procedió a "reconectar los aparatos y a decirle que se quede tranquilo".

"En definitiva, le desconectaron los controles de presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, suero y otros. Luego de discutir sobre las medidas, presuntamente de 'desagravio' que iban a adoptar, reconectaron los aparatos de control, con excepción del suero y la presión arterial", continuó contando.

"Está claro que intentaron dejar al paciente librado a su propia suerte, cuando no facilitar las condiciones para su deceso", denunció la mujer.

Ricardo Medina es un excomisario de Policía procesado por la coautoría de varios asesinatos durante la dictadura, entre ellos el de María Claudia García de Gelmán.