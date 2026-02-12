Pasan los gobiernos y la flota de vehículos del Estado no para de crecer: ya son 18.480

Para reducir gastos, Diputados subastará 46 autos oficiales: cómo participar

Tanto durante el actual gobierno de Yamandú Orsi como en el anterior de Luis Lacalle Pou, la flota de vehículos del Estado siguió creciendo y en 2025 se registraron 18.480 unidades en los organismos públicos.

Pese a este crecimiento, se redujo en tres millones de litros el consumo de combustible que pasó de 57,6 millones en 2024 a 54,6 millones en 2025, según informó este jueves el semanario Búsqueda tras un pedido de acceso a la información realizado a Ancap.

El mayor número de vehículos lo tiene el Ministerio del Interior (4.947), UTE (1.724) y la intendencia de Montevideo (1.029). Más abajo en el ranking están la OSE (875 vehículos), el Ministerio de Transporte (721), la intendencia de Canelones (669), ASSE (545) y Presidencia de la República (111).

En el artículo se recuerda que, durante la campaña electoral, el expresidente Lacalle Pou había cuestionado a los gobiernos del Frente Amplio por el “manejo irresponsable” de la flota oficial que, dijo, de 2004 a 2017 pasó de 4 mil unidades a 15.000. Y se comprometió a solucionar esa situación.

Sin embargo, como fue dicho, durante su gestión la cantidad de vehículos oficiales pasó de 16.155 a 18.148 y en lo que va del gobierno de Orsi llegó a 18.480.