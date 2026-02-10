El bono escolar de $ 2.500 iba a ser universal al inicio de clases de este 2026, pero dejará afuera a más de 130.000 alumnos por "problemas de gestión presupuestal"

Cuando fue el debate presidencial previo al balotaje, el hoy jefe de Estado Yamandú Orsi anunció como primera medida en educación: “El apoyo a todos los alumnos que empiezan las clases en Primaria con $ 2.500 para el arranque de las clases . Sé que no soluciona todo, pero es un buen comienzo”. Hágase énfasis en la palabra “todos”, porque es clave en este recuento.

Cuando el gobierno decidió dar un impulso a las familias de escolares más vulnerables, y adelantar el bono escolar para los quintiles 1 y 2, en las vacaciones de invierno pasadas, las autoridades aclararon que a partir de 2026 se extendía a todos. Y hasta la propia página oficial del Frente Amplio detalló: “La medida, una de las prioridades del Ejecutivo, abarcará, en 2026 , a todos los niños que concurren a escuelas públicas ”. Tres párrafos después dice que se cobrará a partir de febrero, como manera de tener un incentivo para los preparativos del año lectivo.

Al final de la página 275 del proyecto de Presupuesto de la ANEP se aclara que en 2025 la meta es llegar 37,4% (porque era lo que se dio en las vacaciones de invierno), pero la meta 2026 es el 100%. Otra vez, todos los matriculados en educación inicial y primaria pública.

En las asignaciones familiares de febrero no se incluyó el bono escolar. Y la responsable de Comunicación de la ANEP aclaró que el pago empieza el 3 de marzo (es decir, luego de comienzo del año lectivo y no previo).

Pero lo más llamativo está en el segundo párrafo de un comunicado que la ANEP les envió a los medios de comunicación este lunes. Era una misiva pidiendo ayuda en difundir que no es necesario inscribirse para cobrar el bono si le corresponde (Primaria y BPS ya tienen los datos), porque al parecer en las redes sociales están circulando mensajes falsos. Y en el segundo párrafo se lee: “Los bonos de vuelta a clase se pagarán este año en el correr del mes de marzo de acuerdo a lo previsto y según las pautas establecidas por la ANEP. En 2026 más de 170.000 niños y niñas de escuelas públicas pertenecientes a los quintiles 1, 2 y 3, cobrarán el bono junto al pago de las asignaciones familiares o a través de redes de cobranza, siguiendo los mismos criterios que se aplicaron en 2025”.

La ANEP reconoce que no lo cobrarán todos, al menos por ahora, como lo dijo Orsi, la página oficial del FA, declaraciones de autoridades y el proyecto de Presupuesto. Será gradual. En 2027 se sumará el quintil 4 y en 2028 lo hará el quintil 5; tal como primó en el mensaje del Ejecutivo y no del ente rector.

¿La explicación? La presidenta interina del Codicen, Elbia Pereira, dijo que es “un problema de gestión presupuestal”. Y las autoridades, tras la discusión parlamentaria, optaron por esa gradualidad.

Puede ser discutible si todos los quintiles de escuelas públicas, que no necesariamente en el máximo quintil abarcan a los hijos de los más ricos de Uruguay, necesitan cobrar el bono y con tanta premura. Pero en los compromisos de gobierno del FA se justifica:

“Las familias asumen gastos adicionales en el arranque de clases, en ocasiones esto lleva a que se endeuden. Dar apoyo a las familias para gastos extraordinarios al inicio de cursos (túnica, mochila, útiles, zapatos, etc.). Garantizar el derecho universal al acceso a la educación (plausible de ser ampliado a educación media). Esta medida contempla a las capas medias, propendiendo a una mirada universal”.

En esa prioridad no se establece fecha alguna, como suele suceder en muchos programas o cuando se habla de “tender al” 6% del PIB para la educación. Pero dice que se incluyen a los CAIF. Desde el directorio de INAU se confirmó que los CAIF al final quedaron afuera porque se los pone como parte del sistema de cuidados y protección, pero no de educación.