El Manchester United de Manuel Ugarte enfrenta al West Ham, en un duelo que puede saldar la promesa viral de un hincha tras casi 500 días

El Manchester United , con el uruguayo Manuel Ugarte entre los convocados, visitará al West Ham este martes por la tarde en una nueva jornada de la Premier League de Inglaterra.

A pesar de que ambos equipos se juegan cosas en la tabla, el United la posibilidad de alcanzar el tercer puesto de la tabla y el West Ham salir de la zona de descenso , el encuentro entre ambos equipos se volvió viral por algo totalmente ajeno a lo deportivo: la promesa de un hincha que puede saldarse tras casi 500 días.

Frank Ilett puede estar a horas de cortarse el pelo por primera vez en año y medio . Solo necesita un triunfo de su equipo, el Manchester United, para cumplir su reto y visitar una peluquería por primera vez desde octubre de 2024.

Nunca había estado tan cerca Ilett de cumplir esta promesa. Un triunfo contra el West Ham United este martes en el London Stadium provocará un hecho que las redes sociales llevan esperando meses . Porque este aficionado, conocido en redes sociales como The United Strand, prometió, antes del despido de Erik Ten Hag y de la llegada de Rúben Amorim, que no se cortaría el pelo hasta que el United ganara cinco partidos consecutivos.

Con el portugués en el banquillo, el equipo tardó casi un año en ganar dos consecutivos, por lo que el pelo de Ilett no ha corrido peligro de verdad hasta que Amorim fue despedido y llegó Michael Carrick, que ha encadenado victorias contra el Manchester City, Arsenal, Fulham y Tottenham Hotspur.

Solo Paco Jémez y su West Ham, que han ganado tres de los cuartos encuentros desde su llegada, se interponen en el reto.

"Esta vez va a ocurrir. Muchas gracias, Carrick", dijo Ilett después de que el United se impusiera con solvencia al Tottenham, al tiempo que el técnico inglés reconoció que es consciente de la existencia de este aficionado.

"Sí, claro que estoy al corriente. Mis hijos me lo han contado, pero no es como si fuera a tener un impacto en la charla que le vaya a dar a los jugadores", apuntó en la previa del partido. "Sé lo que significa y me arranca una sonrisa, pero no puede influenciarnos".

La popularidad de Ilett ha subido como la espuma desde que lanzara este reto y juntando todas sus redes sociales suma más de dos millones de seguidores, además de haber llegado a acuerdos para campañas publicitarias como la casa de apuestas "PaddyPower".

De momento, poco más se sabe sobre cómo y cuándo se realizará el famoso corte de pelo si el United gana al West Ham. Lo que sí ha confirmado Ilett es que donará el propio pelo a la caridad.

La posibilidad de que Ilett se corte el pelo incluso llevó a que otros clubes pidieran por la victoria del United. Uno de ellos fue el Real Betis de España, que en su cuenta de X en inglés tuiteó: "Hoy es el día. Por favor liberen a este chico de este dolor, Manchester United".

Today is the day.

Please release this lad from his pain, @ManUtd.



— Real Betis Balompié (@RealBetis_en) February 10, 2026

La Kings League, famosa liga creada por el influencer español Ibai Llanos y el exfutbolista Gerard Piqué, también brindó su apoyo al hincha.

493 días sin cortarse el pelo y ha venido a ver a @3gerardpique para el empujón final.

Hacedlo, @ManUtd.



— Kings League Spain (@KingsLeague) February 10, 2026

FUENTE: Con información de EFE