Manchester United encontró el rumbo con Michael Carrick como entrenador, pero Manuel Ugarte no arranca en su consideración

El líder de la Premier League, Arsenal, fue derrotado en su estadio 3-2 por Manchester United, este domingo en un partido espectacular de la 23ª jornada, y ve reducida de siete a cuatro puntos su ventaja sobre Manchester City y Aston Villa. Manuel Ugarte fue suplente pero no entró.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Los Gunners solo habían perdido dos encuentros esta temporada (ante Liverpool y Aston Villa), entre todas las competiciones, y no caían de locales en la liga inglesa desde el pasado mayo, ante el Bournemouth por 2-1.

"Esto ha dolido. Pero ahora lo que toca es estar cerca de estos jugadores, que han dado tantas alegrías, y apoyarles. Todos queremos ganar", pidió el entrenador español de Arsenal, Mikel Arteta.

El brasileño Matheus Cunha fue el autor del tanto de la victoria de los Red Devils, en el minuto 87, poco después de que el español Mikel Merino hubiera marcado para Arsenal, en el 84', para empatar entonces a dos tantos un partido vibrante.

INGLATERRA Nueva decepción para Manuel Ugarte en Manchester United: fue titular pero quedaron eliminados de la FA Cup en tercera ronda

INGLATERRA Manchester United despidió a Ruben Amorim, DT del equipo de Manuel Ugarte a quien había dirigido en Sporting

En él, un gol en contra del argentino Lisandro Martínez ante un centro del noruego Martin Odegaard había adelantado a Arsenal en el 29', pero el United luego lo dio vuelta.

Primero cuando un error inhabitual del español Martín Zubimendi permitió al internacional camerunés Bryan Mbeumo empatar (1-1, 37') y luego con un potente tiro del danés Patrick Dorgu (50').

El empate de Merino en el 84' y el decisivo gol de Cunha para el United en el 87' fueron un epílogo digno para un partido lleno de alternativas y que mantuvo la tensión en todo momento.

Este revés llega para Arsenal ocho días después de un triste empate 0-0 ante un equipo de la zona baja, Nottingham Forest.

Manchester United, con su nuevo entrenador Michael Carrick, encadena una segunda alegría ante un grande después de haber ganado el derbi a Manchester City el pasado fin de semana.

"Venir aquí y conseguir tres goles, de la manera como lo hicimos, remontando, reaccionando tras sus goles, es algo muy grande para nosotros", festejó Carrick.

Los Red Devils son ahora cuartos, dentro de la zona de Liga de Campeones, con 38 puntos.

El problema del buen momento que encarriló al United es que Manuel Ugarte pasó a ser suplente de Casemiro. Contra el City entró y solo jugó 10 minutos. Este domingo ni pisó la cancha.

Aston Villa reacciona

El United está eso sí todavía lejos del tercer puesto del Aston Villa (46 puntos), que había ganado poco antes 2-0 en su visita a Newcastle (9º).

Fue el regreso al buen camino para los Villanos, que en las dos anteriores jornadas solo habían cosechado un punto (un empate y una derrota).

En St James' Park, Aston Villa resistió bien la presión habitual a la que somete Newcastle, que en el primer minuto tuvo ya una clarísima ocasión mediante el italiano Sandro Tonali, que se fue de tres rivales antes de toparse con el arquero Emiliano "Dibu" Martínez.

El también argentino Emiliano Buendía fue precisamente el encargado de adelantar a Aston Villa con un disparo certero en la entrada del área (19').

Newcastle tuvo grandes ocasiones para empatar después, especialmente con un remate de cabeza de Lewis Miley (43') y un centro perfecto de Kieran Trippier que Harvey Barnes y Anthony Gordon no pudieron rematar en el 55' por muy poco.

Aston Villa dio una masterclass de resistencia defensiva y decidió definitivamente en el 88', con el segundo zarpazo, logrado por Ollie Watkins.

Newcastle, que acusó la baja por lesión del brasileño Bruno Guimarães, se queda en el noveno lugar antes de visitar a París Saint-Germain el miércoles en la última jornada de la UEFA Champions League.

Chelsea, a ritmo sudamericano

En otro duelo destacado del domingo, Chelsea encadenó un tercer triunfo consecutivo y es quinto, adelantando ahora en un punto a Liverpool (6º), derrotado el sábado 3-2 por Bournemouth (13º).

La victoria de Chelsea fue como visitante en un derbi londinense ante Crystal Palace (15º) por 3-1, con tres goles sudamericanos para los Blues, primero con los brasileños Estêvão (34') y João Pedro (50'), antes de que Enzo Fernández pusiera la frutilla de la torta a los 64', transformando un penal.

En la parte baja, Nottingham Forest (17º) se distancia cinco unidades de los puestos de descenso al ganar 2-0 en el campo de Brentford (8º).