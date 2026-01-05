Dólar
INGLATERRA

Manchester United despidió a Ruben Amorim, DT del equipo de Manuel Ugarte a quien había dirigido en Sporting

Catorce meses después de llegar a Old Trafford, el DT portugués fue cesado, anunció este lunes el club

5 de enero 2026 - 7:42hs
Foto: EFE/EPA/Michael Zemanek

El técnico portugués Ruben Amorim deja de ser el entrenador del Manchester United, el equipo del uruguayo Manuel Ugarte, catorce meses después de llegar a Old Trafford, anunció este lunes el club, al día siguiente del enésimo mal resultado que aleja al equipo de la cabeza de la Premier League.

El extécnico del Sporting de Lisboa (40 años) no ha logrado durante su estancia en Mánchester devolver el prestigio a los Diablos Rojos, uno de los clubes más laureados del fútbol inglés, pero que en los últimos años no ha logrado grandes títulos.

ugarte amorim.jpg
Con el Manchester United situado en la sexta posición de la Premier League (a 17 puntos del líder Arsenal) luego del empate del domingo en Leeds, la dirección del club tomo la decisión de cesar al técnico.

"Es el momento adecuado para efectuar un cambio. Esto dará al equipo una mejor oportunidad de lograr el mejor puesto posible en la Premier League", explicó la entidad en su comunicado.

Martín Cauteruccio
FÚTBOL

El inesperado goleador uruguayo a lo largo de todo el mundo que superó a jugadores de renombre en 2025

Federico Viñas celebra su gol durante el partido de la jornada 18 de LaLiga 
URUGUAYOS

El uruguayo Federico Viñas marcó y fue expulsado por tercera vez en la temporada en Oviedo, que atraviesa la peor racha de su historia

El club añadió que el exjugador Darren Flechter "se hará cargo del equipo" y se sentará en el banco el miércoles contra el Burnley, en partido de la 21ª jornada de la Premier League.

Manchester United's Portuguese head coach Ruben Amorim gestures on the touchline during the English Premier League football match between Manchester United and Sunderland at Old Trafford in Manchester, north west England, on October 4, 2025. Paul ELLIS /
Amorim llegó a Old Trafford en noviembre de 2024 y llevó al club a la final de la Europa League la pasada temporada, perdiendo contra el Tottenham en ese partido disputado en Bilbao (norte de España).

En el campeonato inglés, que el United ha conquistado en 20 ocasiones (récord compartido con el Liverpool), la última de ellas en 2013, el club acabó en la 15ª posición, por lo que esta temporada no disputa ninguna competición continental.

AFP

Temas:

Manchester United Ruben Amorim Manuel Ugarte Premier League Sporting

