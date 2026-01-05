Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

El uruguayo Federico Viñas marcó y fue expulsado por tercera vez en la temporada en Oviedo, que atraviesa la peor racha de su historia

Lo que sí logró el Real Oviedo del uruguayo Guillermo Almada en Mendizorroza fue romper la sequía goleadora

5 de enero 2026 - 7:32hs
Federico Viñas celebra su gol durante el partido de la jornada 18 de LaLiga 
Foto: EFE

Federico Viñas celebra su gol durante el partido de la jornada 18 de LaLiga 

Foto: EFE
El defensa del Alavés Jonny (i) pelea un balón con el delantero uruguayo del Oviedo Federico Viñas
Foto: EFE

El defensa del Alavés Jonny (i) pelea un balón con el delantero uruguayo del Oviedo Federico Viñas

Foto: EFE

Tras el empate (1-1) cosechado en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés, con un gol del uruguayo Federico Viñas, delantero de la selección de Marcelo Bielsa, Real Oviedo encadena once partidos sin conseguir la victoria y firma la que ya es la peor racha de su historia en Primera División.

El club azul, que en este 2026 celebra su centenario y disputa su temporada 39 en Primera División, marca un nuevo récord negativo con el 1-1 en Vitoria, superando los diez partidos seguidos sin ganar que sumó en las temporadas 63/64 y 98/99.

En estos once partidos sin victoria, el Oviedo suma seis empates y cinco derrotas.

El defensa del Alavés Jonny (i) pelea un balón con el delantero uruguayo del Oviedo Federico Viñas
El defensa del Alavés Jonny (i) pelea un balón con el delantero uruguayo del Oviedo Federico Viñas

El defensa del Alavés Jonny (i) pelea un balón con el delantero uruguayo del Oviedo Federico Viñas

Lo que sí logró el Real Oviedo del uruguayo Guillermo Almada en Mendizorroza fue romper la sequía goleadora: el gol de Fede Viñas fue el primero que logra el equipo carbayón tras más de dos meses y siete partidos en total sin ver portería rival.

Los azules, que tuvieron ocasiones de sobra ante el Alavés para llevarse el triunfo y que vieron como Fede Viñas era expulsado por tercera vez esta temporada, son los nuevos colistas de Primera División debido al triunfo del Levante en el Sánchez-Pizjuán; Oviedo suma doce puntos y ya está a seis de la permanencia.

Real Oviedo cerrará la primera vuelta del campeonato liguero recibiendo el próximo sábado al Real Betis, equipo que marcha en sexta posición y que suma dieciséis puntos más que los carbayones.

EFE

Temas:

Federico Viñas Real Oviedo Marcelo Bielsa Deportivo Alavés Guillermo Almada

