Prefirió festejar con los doctores que con su esposa e hijo: la emoción del delantero de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa que volvió al gol

"Los goles se los suelo dedicar a mi esposa y a mi hijo, pero tras marcar me salió el ir a celebrarlo con los doctores, porque desde que vine me han animado siempre . Había que tener paciencia y el gol llegó", comentó el delantero uruguayo del Real Oviedo en sala de prensa, justo después del primer entrenamiento de los azules.

"Los compañeros me dijeron que me lo merecía. Saben reconocer el esfuerzo y el trabajo. Fueron muchas felicitaciones y, al ver luego los vídeos, me emocionó bastante ver cómo lo celebramos todos juntos. Me siento querido y muy bien en Oviedo", explicó al recordar su celebración del pasado sábado.