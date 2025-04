Marcelo Bielsa y Darwin Núñez fueron especialmente valorados por el Canario Álvarez Martínez tras su convocatoria a la selección uruguaya; mirá lo que dijo el ex Peñarol

“Aunque no te toque jugar, das el máximo y te entregas por la selección. Me tocó aprender mucho de un entrenador como Bielsa y también de todos los compañeros, como Darwin (Núñez). Me pone muy feliz ir aunque no haya jugado”, aseguró.

20240627 EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JUNE 27: Marcelo Bielsa, Head Coach of Uruguay talks to his playerLuis Suarez during the CONMEBOL Copa America 2024 Group C match between Uruguay and Bolivia at MetLife Stadium on June 27, 2024 in East Rutherford, Ne

Marcelo Bielsa y Darwin Núñez con la selección de Uruguay

Tim Nwachukwu/Getty Images/AFP