La selección uruguaya de Marcelo Bielsa ya sabe las fechas en las que enfrentará en junio a Paraguay y a Venezuela por Eliminatorias para el Mundial 2026

La doble fecha FIFA de junio ya fue fijada según informó el director de las selecciones nacionales, Jorge Giordano, este lunes a Referí.

Uruguay visitará a Paraguay, un rival directo y que viene en tremendo momento desde que Gustavo Alfaro se hizo cargo del mismo.

El partido se disputará el jueves 5 de junio a la hora 20 en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción.

Como la selección uruguaya es visitante en este primer compromiso, el técnico Marcelo Bielsa no podrá tener a los futbolistas un día más, como hace cuando es local, y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) pide que le fijen los partidos los viernes.

El segundo encuentro será de local en el Estadio Centenario.

Uruguay's midfielder Facundo Pellistri (L) and Venezuela's defender Miguel Navarro fight for the ball during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Venezuela and Uruguay at the Monumental stadium in Maturin, Venezuela, on

Facundo Pellistri de la selección de Uruguay ante Miguel Navarro de Venezuela

FOTO: AFP