Las duras críticas de Juan Ramón Carrasco porque no lo contratan como técnico en Nacional desde hace 14 años

Juan Ramón Carrasco sigue sin saber por qué no tiene una nueva chance para dirigir a Nacional. El entrenador, quien estuvo en el club como DT entre 2010 y 2011, estaba en los planes de José Decurnex si ganaba la presidencia, pero la terminó perdiendo con Ricardo Vairo y su vicepresidente, Flavio Perchman.

Si se habla de un club, hace cuatro años que no dirige, ya que al último que dirigió fue a Fénix en 2021.

"En su momento me ilusioné con volver", dijo el entrenador.

Y sigue buscando la razón por la cual no lo han contratado en Nacional.

"La explicación que le puedo encontrar es que hay dirigentes a los que les incomoda el cariño que me tiene el hincha. No sé, será que soy auténtico y no voy alcahueteando para gustarles", expresó el técnico, quien está identificado desde siempre con los tricolores, con el que fue campeón uruguayo en 1977.

Hace algunas semanas, Flavio Perchman dijo que no estaba en sus planes contratar a Carrasco como nuevo técnico de Nacional, pero que se lleva bien con él y que pronto se tomará un café con el entrenador.

Respecto a una reunión con él, JR sostuvo que él también se sentaría con el actual vicepresidente albo.

0001008929.webp Juan Ramón Carrasco cuando dirigía a Nacional

"Claro que me tomaría un café con Flavio Perchman. Quiero ver qué hice tan grave para que el club se ponga en contra de gran parte de la hinchada que me quiere", indicó.

Carrasco, fiel a su estilo, continuó: "Yo no pongo ningún pero; hubiese agarrado ayer. En la calle me paran y me preguntan, '¿cuándo vas a volver?’ Cuando estuve (como técnico), se hicieron 24.000 socios e históricamente fue el Nacional que vendió más entradas".