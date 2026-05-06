La Liga AUF Uruguaya está entre las cinco del mundo con menor tiempo de permanencia de entrenadores en sus cargos, mientras Diego Aguirre defiende una categoría en solitario

La Liga AUF Uruguaya ocupa el quinto lugar en el ranking de menor tiempo de permanencia de sus entrenadores en el cargo, según un nuevo informe del Observatorio de Fútbol CIES que evaluó a 55 ligas profesionales internacionales.

El promedio de duración de los directores técnicos en la Primera división del fútbol uruguayo es de 7,4 meses , según el reporte.

Las ligas que superan al campeonato uruguayo, que está quinto en la tabla, son la de Chipre, primer puesto en el ranking con un promedio de 4,2 meses, la Liga 1 de Perú (4,3 meses), la Liga FPD de Costa Rica (6,5 meses) y la Superliga de Serbia (6,7 meses).

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Para tener más referencias, el Campeonato Argentino se ubica en el puesto octavo, con promedio de 8,3 meses, y el Brasileirao es noveno, con 8,6 meses.

Mientras que la liga con más promedio de meses de permanencia de sus técnicos es la de Noruega, con 31,5, más de dos años y medio.

Los datos de Uruguay y sus entrenadores

El informe del Observatorio de Fútbol CIES también presentó otros datos sobre 55 ligas y sus entrenadores, entre los que aparece el fútbol uruguayo.

20260308 Sebastián Méndez y Jadson Viera Nacional Juventud Torneo Apertura 2026 Foto Gastón Britos Focouy (5) Sebastián Méndez y Jadson Viera Foto: Gastón Britos/Focouy

Por ejemplo, Chipre es la única en la que el 100% de los clubes que cambiaron de entrenador en los últimos 365 días (14 de 14), mientras que Noruega es la de menor registro, solo el 18,8 % en la primera división (3 clubes de 16).

En esa categoría, la Liga AUF Uruguay tiene 75% de clubes con cambios de técnicos, y se ubica en el puesto 20° del ranking en ese rubro.

El reporte de CIES concluye que dos tercios de los entrenadores llevan menos de un año en el cargo en todo el mundo, una proporción similar a la registrada en la misma fecha del año anterior y que “refleja la inestabilidad crónica que impera en la mayoría de los clubes”.

20260425 nacional danubio jorge bava gustavo matosas Jorge Bava y Gustavo Matosas en la previa del partido entre Nacional y Danubio Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Con respecto a la edad media de edad, en Uruguay es de 50,6 años, lo que lo ubica cerca de la media general (49,5), siendo Bulgaria la más alta (55,6 años y ningún entrenador menor de 40) y Suecia la más baja (43,5 años).

El porcentaje de técnicos menores de 40 años en el campeonato uruguayo es de 7,1%.

En la actualidad, los entrenadores -40 en la Liga AUF Uruguaya son Cristian Chambian, flamante campeón con Racing, que tiene 35, y Mathías Corujo, de Wanderers, con 39.

20260119 Cristian Chambian Peñarol Racing Copa de la Liga AUF. Foto: Dante Fernández/Focouy Cristian Chambian Foto: Dante Fernández/Focouy

Más de dos años en el cargo: solo Diego Aguirre

El reporte de CIES también tiene un apartado con el porcentaje de entrenadores que han estado más de 730 días, dos años, en sus cargos en las diferentes ligas.

Uruguay se ubica en el puesto 13°, de menos a más, con 6,3%, porcentaje que está representado por la continuidad de Diego Aguirre en Peñarol, quien lleva en su puesto dos años, 5 meses y 15 días.

diego aguirre peñarol cerro 20260321 Diego Aguirre Foto: Dante Fernández / FocoUy

Quien lo sigue en la Liga AUF Uruguay es Danielo Núñez en su actual ciclo en Cerro Largo FC, con un año, 9 meses y 4 días.

En esa categoría hay cinco competencias que no tienen entrenadores con más de dos años en su puesto: la Liga de Emiratos Árabes, la Serie A de Italia, y las ligas de Costa Rica, Perú y Chipre.

_LCM7598.webp Mauricio Larriera y Danielo Núñez Leonardo Carreño

Y Noruega nuevamente encabeza el ranking de entrenadores con más de dos años en su cargo, con 56,3%, seguida por LaLiga de España con 45% y la Premier League de Inglaterra con 40%.