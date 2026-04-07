Camilo Speranza renunció como entrenador de Liverpool: ya cambiaron seis técnicos en diez fechas de la Liga AUF Uruguaya

Camilo Speranza presentó su renuncia como entrenador de Liverpool , confirmaron fuentes del club de Belvedere a Referí.

El DT renunció a su cargo este lunes luego de la derrota por 2-0 ante Deportivo Maldonado del pasado domingo.

La caída estiró la mala racha de Liverpool : el equipo no gana desde la fecha 5 (victoria 1-0 ante Boston River), momento desde el que acumuló tres empates y dos derrotas.

El negriazul está noveno en el Torneo Apertura con 13 puntos , producto de tres victorias, cuatro empates y tres derrotas. Anotó 13 goles y también recibió 13.

Danubio cesó a Diego Monarriz, segundo entrenador argentino despedido en el fin de semana de la décima fecha del Torneo Apertura

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A este mal momento en la Liga AUF Uruguaya se suma que el negriazul quedó eliminado rápidamente de la Copa Libertadores, al caer ante Independiente Medellín en la segunda fase previa.

"La institución agradece a Camilo y a todo su Cuerpo Técnico por el compromiso, la dedicación y el trabajo brindado durante su etapa en el club, y les desea el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos profesionales", escribió Liverpool en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Allí también informó que Gustavo Ferrín, director deportivo del club hace varios años, será el entrenador del primer equipo de forma interina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LiverpoolFC1915/status/2041498817514647788&partner=&hide_thread=false Liverpool Fútbol Club informa que en la jornada de ayer el entrenador del plantel principal, Camilo Speranza, presentó su renuncia al cargo.



La institución agradece a Camilo y a todo su Cuerpo Técnico por el compromiso, la dedicación y el trabajo brindado durante su etapa en el… pic.twitter.com/7zkUnY0LUm — Liverpool Fútbol Club (@LiverpoolFC1915) April 7, 2026

Seis técnicos en diez fechas

La salida de Speranza de Liverpool es la sexta caída de un DT de la Liga AUF Uruguaya en las primeras diez fechas, y tres de ellos dejaron su cargo tras el pasado fin de semana.

El primero en caer fue Nelson Abeijón, que renunció como DT de Cerro tras perder ante Progreso en la fecha 6.

En esa misma fecha el argentino Israel Damonte fue cesado de Boston River, luego de perder ante Racing en Florida y solo haberle ganado a ese mismo rival desde el comienzo de su ciclo, pero por Copa Sudamericana.

Una fecha después llegó el turno de Jadson Viera, que fue despedido de Nacional tras la derrota por 2-1 ante Defensor Sporting.

Además de Speranza, tras la fecha 10 se terminaron las experiencias de Diego Monarriz en Danubio y de Sebastián Méndez en Juventud de Las Piedras.

El primero fue cesado tras empatar ante Montevideo City Torque y acumular cuatro fechas sin victorias, mientras que el segundo tenía a su equipo último en el Apertura con 4 puntos, lo que valió más que la clasificación a Copa Sudamericana desde la fase previa de la Libertadores.