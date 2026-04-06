Danubio cesó a Diego Monarriz, segundo entrenador argentino despedido en el fin de semana de la décima fecha del Torneo Apertura

El entrenador de Danubio , Diego Monarriz , fue cesado de su cargo este domingo a la noche, según anunció el club de Maroñas en sus redes sociales luego de empatar 1-1 el sábado ante Montevideo City Torque.

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“Diego Monarriz deja de ser el entrenador principal de nuestro equipo”, indicaron.

“Agradecemos a él y a su CT su profesionalismo y le deseamos éxitos en futuros desafíos”, dice el mensaje de los franjeados.

Monarriz llegó al club de Maroñas para la actual temporada, tras su buen 2025 en Juventud de Las Piedras, con el que había logrado el ascenso a Primera en 2024

Diego Monarriz deja de ser el entrenador principal de nuestro equipo. Agradecemos a él y a su CT su profesionalismo y le deseamos éxitos en futuros desafíos. #LaUniversidad pic.twitter.com/JaeFUy9c83

Cerro Largo venció a Danubio en Melo por la novena fecha del Torneo Apertura

Mirá la insólita razón por la que se postergó para la noche de este lunes el partido Cerro Largo vs Danubio por el Torneo Apertura

Danubio suma 13 puntos en el Apertura y se encuentra en el puesto 13 de 16 en la tabla, tras 10 fechas jugadas.

Se trata del segundo DT que fue cesado este fin de semana, en la décima fecha del Torneo Apertura, luego de la de Sebastián “Gallego” Méndez, quien no continúa en Juventud, donde había reemplazado a Monarriz.

Matosas a cargo

Por el momento, mientras busca entrenador, Gustavo Matosas, gerente deportivo del club, estará al frente del equipo.