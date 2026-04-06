Danubio cesó a Diego Monarriz, segundo entrenador argentino despedido en el fin de semana de la décima fecha del Torneo Apertura
El DT argentino fue cesado en su cargo tras la décima fecha del Torneo Apertura
6 de abril de 2026 8:00 hs
Diego Monarriz
Foto: Enzo Santos / FocoUy
El entrenador de Danubio, Diego Monarriz, fue cesado de su cargo este domingo a la noche, según anunció el club de Maroñas en sus redes sociales luego de empatar 1-1 el sábado ante Montevideo City Torque.
“Diego Monarriz deja de ser el entrenador principal de nuestro equipo”, indicaron.
“Agradecemos a él y a su CT su profesionalismo y le deseamos éxitos en futuros desafíos”, dice el mensaje de los franjeados.