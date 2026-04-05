Juventud de Las Piedras se quedó sin técnico ya que cesó a Sebastián Méndez, a cuatro días del debut en Copa Sudamericana

Juventud de Las Piedras tomó la decisión de cesar en su cargo al director técnico argentino Sebastián Méndez luego de lo que fue una nueva derrota por el Torneo Apertura este sábado, 2-1, a manos del líder del mismo, Racing, cuando el equipo está a cuatro días de debutar en la Copa Sudamericana.

Una fuente del club pedrense confirmó este domingo a Referí que tomaron dicha decisión y que por ahora, de forma interina, se hará cargo del plantel el entrenador Álvaro Fuerte.

Juventud de Las Piedras jugó una gran fase previa de la Copa Libertadores de América y estuvo a un suspiro de conseguir una clasificación que hubiese sido histórica, de entrar en la fase de grupos.

No obstante, no lo consiguió por muy poco, pero sí logró clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana en la que debuta de local el próximo jueves 9 de abril contra Cienciano de Perú en el Estadio Centenario.

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Flavio Perchman contundente: "A Nacional lo despojaron", y dijo que el árbitro "Burgos está muy soberbio", que "Ruglio vive en una fábula" y que el Apertura "está 85% perdido"

20260219 Sebastián Méndez Juventud Guaraní Copa Libertadores 2026 segunda fase, ronda. Foto Gastón Britos-Foco-uy (3) Sebastián Méndez Foto: Gastón Britos/Foco-uy

Pero otra muy distinta fue la historia en el Torneo Apertura, en el que logró solamente 4 puntos de 30 disputados, perdiendo los 26 restantes, luego de caer ante Racing este sábado en Sayago.

Se encuentra último y ya empieza a ver la tabla del descenso un poquito más complicada y en ese contexto fue que los dirigentes pedrenses tomaron esta determinación de cesar a Sebastián Méndez como entrenador.