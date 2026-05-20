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Jorge Bava dijo estar "decepcionado" porque Nacional jugó "una muy mala Copa Libertadores y por eso quedamos eliminados"

El director técnico de los tricolores tenía otras expectativas en el grupo y habló de no poner excusas tras el 0-0 ante Universitario

20 de mayo de 2026 21:40 hs
Jorge Bava, técnico de Nacional, pidiendo más acción de sus jugadores ante Universitario por Copa Libertadores

Jorge Bava, técnico de Nacional, pidiendo más acción de sus jugadores ante Universitario por Copa Libertadores

FOTO: AFP

Nacional empató 0-0 este miércoles por la noche ante Universitario de Lima y quedó eliminado de la Copa Libertadores de América a falta de una fecha para que se cierre el grupo.

Lo que dijo Jorge Bava

El director técnico de Nacional, Jorge Bava, habló luego del empate y de la eliminación, en conferencia de prensa.

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"Estoy decepcionado porque no llegamos al objetivo, no tuvimos un buen partido, fuimos inoperantes en ataque en un partido que teníamos que ganar porque jugábamos en casa. No hay que poner excusas, jugamos una muy mala copa y hoy quedamos eliminados", comenzó diciendo el entrenador.

Y añadió: "Carecimos de oportunidades, nos adelantamos en líneas, pero no supimos cómo hacerlo tampoco. En otros partidos, no nos acompañó el resultado, pero sí habíamos tenido situaciones de gol. Esta vez, carecimos de profundidad y jugamos muy mal segundo tiempo, sin generar situaciones".

"Tenemos que hacernos responsables y que quedan cuatro partidos para cerrar la primera parte del año. Vienen encuentros en pocas horas y tenemos que ver cómo salir de esto a corto plazo, porque hay que sumar para la Tabla Anual. Ahora jugamos contra Albion, un rival difícil, pero hay que ganar y luego ganar otra vez la semana que viene por la Copa", expresó.

Consultado acerca de qué mensaje le deja al hincha que llenó el Gran Parque Central, indicó: "Es justificado el disgusto que tienen porque no se lograron los objetivos. La intención era clasificar a octavos y es muy decepcionante quedar eliminados a falta de una fecha. No hay que poner excusas y hacernos responsables".

Con relación a las variantes que realizó, sostuvo que "el equipo empezó jugando con cuatro delanteros y que Barcia jugara de lateral en el segundo tiempo era porque ellos replegaban a los carrileros y tratar de tener profundidad. Pero más allá de los cambios, del cambio de esquema, ellos se cerraron muy bien y no hubo una variante notoria para poder abrir el partido".

Bava cerró pensando en el corto plazo: "Sería un error pensar en el segundo semestre, hay que ganar los cuatro partidos que nos quedan, tanto a nivel local, como internacional. No podemos darnos el lujo más allá del sábado".

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