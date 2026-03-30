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Mirá la insólita razón por la que se postergó para la noche de este lunes el partido entre Cerro Largo vs Danubio por el Torneo Apertura

El encuentro entre ambos clubes iba a comenzar a la hora 18, pero será más tarde

30 de marzo de 2026 17:07 hs
El Ubilla de Melo
El Ubilla de Melo @CerroLargoFc

El partido ante Cerro Largo vs Danubio que se iba a jugar este lunes a la hora 18 por la novena fecha del Torneo Apertura en el Estadio Mario Ubilla de Melo, cambió de horario, en principio para las 20.30.

Uno de ellos fue que el VAR tuvo inconvenientes el domingo a la noche en el Estadio Campeón del Siglo, sobre todo, en el monitor del campo de juego.

Cerro Largo vs Danubio se juega más tarde

A todas esas vicisitudes que han surgido en las últimas horas, este lunes se sumó una más.

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Según confirmó a Referí el presidente de la Mesa Ejecutiva, Álvaro Rivero, se rompió el camión que llevaba el móvil del VAR hacia Melo.

De esa manera, debió ser enguinchado para que pueda llegar a la capital arachana, y lo hará con retraso.

Por eso, Cerro Largo vs Danubio se retrasará dos horas y media y, por el momento, comenzará a las 20.30 según confirmó Rivero a Referí.

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