El desesperado pedido de Sebastián Morquio, exjugador de Nacional: "Estamos muy complicados, necesitamos que nos ayuden"

El exfutbolista de Nacional, Sebastián Morquio , utilizó este lunes sus redes sociales para pedir ayuda a quien le pueda aportar algo, y sobre todo, un trabajo.

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El zaguero fue partícipe del plantel que dirigió Hugo De León en 1998 y que ganó aquel Campeonato Uruguayo para los tricolores que no fue uno más, ya que cortó con el posible sexenio que buscaba su eterno rival, Peñarol.

Morquio fue quien llevó a Nacional como empresario, al goleador Gonzalo Bergessio desde Argentina.

Ya en octubre de 2024, el exfutbolista también había pedido ayuda, ya que lo iban a desalojar de su casa y su pareja estaba embarazada.

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El pedido de Sebastián Morquio

Sebastián Morquio escribió en sus redes este lunes un pedido de ayuda especial y lo hizo en dos tuits diferentes.

"Disculpen que los moleste. Realmente estamos muy complicados. Necesitamos que nos ayuden. Dejo alias: morquio.393.abeja.mp", escribió por la mañana.

Una hora después, volvió a escribir, y en esa ocasión, pidiendo un trabajo.

"Busco trabajo urgente de lo que sea. Y lo que no sé, lo aprendo", escribió.