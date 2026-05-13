ASSE prepara una licitación para traslados médicos especializados y no especializados

La Administración de Servicios de Salud del Estado ( ASSE ) prepara una licitación para contratar traslados médicos especializados y no especializados , al margen de otro proceso que está en marcha, pero para traslados no médicos.

El presidente de ASSE, Álvaro Danza, lo anunció luego de participar en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, donde también se refirió a la licitación en curso para contratar traslados no médicos , en la que se permitió que los taxímetros compitan .

La licitación de traslados no médicos cerrará el 19 de mayo y recién entonces, según dijo Danza, el prestador público conocerá quiénes se presentaron. La licitación fue impugnada por la Cámara Uruguaya de Ambulancias sin Asistencia (Cuasa), lo que motivó que estuviera suspendida por unos días hasta que el Directorio de ASSE resolvió levantar la medida.

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El presidente de ASSE aclaró que en el caso de esa licitación se busca contratar traslados para personas que, de no ser por su condición económica, se "podrían trasladar por sus propios medios".

"Son personas que, si no fuera por sus determinantes sociales que hacen que no tengan acceso a medios de transporte, irían por sus propios medios", dijo Danza.

Respecto a los traslados que sí son médicos, el presidente del prestador público indicó que se hará una "licitación para traslados especializados y no especializados".

"Ahí sí estoy hablando de traslados médicos, eso lleva un procedimiento que, de nuestra parte, ya salió a la Agencia Reguladora de Compras del Estado", sostuvo.

Pero aclaró que, mientras eso no culmine, ASSE seguirá cumpliendo con las "obligaciones contraídas" con empresas como ITHG, contratada de forma directa en el gobierno pasado y a la cual el Frente Amplio ha cuestionado.

"Mientras no se haga (la licitación), como ya hemos dicho, hay obligaciones contraídas, sobre todo con los usuarios que no podemos desestimar. Se sigue contratando con compra directa a ITHG, principal proveedor de SAME, y después otras unidades ejecutoras compran por licitación traslados a otras empresas", argumentó.