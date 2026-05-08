Sin acuerdo con el FA, blancos mueven sus fichas y se aseguran mayoría en Diputados para incluir caso Danza en investigadora sobre ASSE

El miércoles 29 de abril el Partido Nacional presentó una denuncia en la Cámara de Diputados para conformar una comisión investigadora sobre la gestión de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) desde 2015 a la fecha.

El lunes 4 de mayo el Frente Amplio presentó una denuncia en la Cámara de Diputados para conformar una comisión investigadora sobre la gestión de ASSE entre 2020 y 2024.

El martes 5 Cabildo Abierto e Identidad Soberana le dijeron a blancos y frenteamplistas, palabras más, palabras menos, "nosotros queremos investigadora pero pónganse de acuerdo para conformar una sola".

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Y desde entonces en eso están blancos y frenteamplistas: tratando de ponerse de acuerdo pero, hasta ahora, sin éxito. La idea inicial era poner a votación la o las investigadoras el próximo lunes pero ante la falta de acuerdo decidieron postergarlo y fijaron el jueves como alternativa.

¿Cuál es la principal diferencia? Si incluir o no el denominado caso Danza –en referencia al presidente del prestador Álvaro Danza– dentro del objeto de la comisión, según dijeron desde ambos partidos a El Observador. Los blancos entienden que incluir ese punto es condición necesaria para llegar a un acuerdo y en el Frente Amplio creen que es un tema que ya se abordó en el Parlamento con una interpelación.

Sin embargo, los blancos corren con una ventaja: están dispuestos a incluir en su moción buena parte de lo que plantea el Frente Amplio y con eso pretenden hacerle un guiño a los partidos menores para que acompañen su propuesta.

Desde Cabildo Abierto e Identidad Soberana dijeron a El Observador que si no hay consenso para conformar una sola investigadora pero los blancos incluyen dentro de su propuesta lo que plantea el oficialismo están dispuestos a votar esa alternativa. Esa posibilidad ya fue conversada por los partidos de la oposición.

De esa forma, la oposición reuniría los votos necesarios para conformar una comisión investigadora que incluya el caso Danza dentro de su trabajo y el Frente Amplio deberá definir si la acompaña o no.

La moción

Hasta la tarde de este jueves el Partido Nacional manejaba una posible resolución en la que los primero puntos eran los propuestos por el Frente Amplio con algunos ajustes. Eso significa poner el foco en las contrataciones, compras y gastos efectuados por la anterior administración de ASSE al Círculo Católico, ITHG Proveedores Marítimos y CASMU. Uno de los ajustes es agregar a UTAM, el nombre que adquirió ITHG luego de un cambio de dueños

El segundo punto está vinculado a adquisiciones y reparaciones de ambulancias y servicios tercerizados de traslados urgentes y no urgentes, algo sobre lo que el actual directorio ha puesto el foco incluso impulsando una nueva licitación y realizando un convenio con la patronal del Taxi para hacer algunos traslados (lo que la oposición quiere investigar).

Los puntos tres al seis son los incluidos en la denuncia presentada por el diputado blanco Federico Casaretto que incluyen comparar las contrataciones del período pasado con el anterior, profundizar en las auditorías realizadas por la gestión de Leonardo Cipriani entre las que se destacan una sobre las obras del Hospital Maciel –por lo que hay una denuncia en Fiscalía– y otras sobre distintos traslados contratados por centros del interior del país.

El último punto de esa resolución es el de la polémica. ¿Por qué los blancos quieren volver sobre el denominado caso Danza? Por tres motivos.

Por un lado, aseguran tener información de que el vínculo laboral con la Asociación Española se mantiene pese a que en noviembre del año pasado Danza anunció haber dejado sus labores en el sector privado (luego de una denuncia de la oposición). También pretenden poner el foco sobre una “partida por exclusividad” que Danza cobro desde el inicio de su gestión pese a que tenía otros trabajos.

Y, además, entienden que la investigadora es un “paso más” –respecto a las interpelaciones– para indagar sobre la multiplicidad de empleos de Danza.

En el Frente Amplio aseguran que es insistir sobre un tema que ya fue abordado. En el informe en minoría del diputado Luis Gallo sobre la denuncia de Casaretto señala que la venia de Danza fue aprobada “sin objeciones” y posteriormente hubo un “análisis por los órganos competentes, concluyéndose la inexistencia de incompatibilidad” entre los empleos públicos y privados. El legislador se refiere al informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) que se expresó sobre el caso pero fue duramente cuestionado por la oposición. Incluso, el fallo –aprobado por la mayoría oficialista– era contrario a lo que planteaba la Asesoría Jurídica del organismo.

El informe también recuerda que el tema fue objeto de dos interpelaciones, una al Ministerio de Salud Pública y otra al de Educación y Cultura (por el rol de la Jutep).

Sobre la partida de exclusividad, el informe señala que “ha sido objeto de interpretación jurisprudencial” y que se ha establecido que dicho concepto “no implica exclusividad, sino que su alcance debe determinarse en función de las circunstancias de cada caso”. “Tratándose además de un régimen aplicado de forma sostenida en el tiempo a los integrantes del Directorio de ASSE que lo han usufructuado si excepción”, dice el informe de Gallo.

Las negociaciones siguen abiertas y el espíritu de todos los partidos es tratar de llegar a un acuerdo para conformar una sola investigadora, sin embargo, los blancos ya hicieron los contactos pertinentes para asegurarse los votos necesarios si no logran ponerse de acuerdo con el FA.