Jurídica del MSP sugiere "evaluar" denuncia a Satdjian ante Fiscalía por firma en 2022 para habilitar el convenio entre ASSE y el Círculo Católico

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg , envió el jueves pasado un oficio al presidente de ASSE , Álvaro Danza , para comunicarle las conclusiones de la División Servicios Jurídicos de la cartera tras la investigación administrativa en torno a los convenios del prestador público con el Casmu y el Círculo Católico rubricados en 2022 durante el gobierno pasado.

Lustemberg adjuntó, por un lado, el informe final de instrucción del 5 de febrero sobre la investigación y por otro las recomendaciones del director de la División Servicios Jurídicos, Martín Esposto, elevadas el 24 de abril al director general de Secretaría, Rodrigo Márquez , según consta en el expediente al que accedió El Observador.

Entre las sugerencias finales de Esposto se incluye la indicación de “evaluar la presentación de denuncia de los hechos ante la Fiscalía competente” , luego de concluir que no se ajustó a derecho la firma del entonces subsecretario José Luis Satdjian para dar luz verde al convenio de ASSE con el Círculo Católico el 9 de setiembre de 2022.

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El director de los Servicios Jurídicos del Ministerio de Salud Pública ( MSP ) justificó ese punto sobre la base de que Satdjian –hoy diputado por el Partido Nacional – no tiene una “relación funcional” con la cartera que “permita disponer sumario administrativo”.

Esposto recalcó que “no existió impedimento de ningún tipo que justificara la firma del (ex) subsecretario, dada la presencia y la actividad administrativa del ministro” Daniel Salinas en aquella fecha. El jerarca marcó a su vez la “inexistencia de acto administrativo que habilitara la firma de Satdjian” en lugar de Salinas, así como la “asimetría en los plazos de tramitación y aprobación de los convenios” de ASSE con las dos mutualistas, “destacando celeridad en el caso del Círculo Católico”.

Además, Esposto sugirió “disponer una nueva investigación administrativa que tenga por objeto evaluar” otras situaciones en que “exista manifestación de voluntad del MSP por persona diferente al ministro sin acto administrativo que así lo disponga”.

El Observador había dado cuenta de que el gobierno tiene bajo la lupa otro oficio anterior –del 29 de julio de 2022– en que también fue Satdjian quien firmó para autorizar al Círculo a constituir hipoteca a favor de República Afisa sobre los inmuebles adquiridos por la mutualista a la liquidada Casa de Galicia por US$ 15,3 millones.

la-firma-satdjian-que-ahora-es-cuestionada-el-msp La firma de Satdjian que ahora es cuestionada por el MSP

El exjerarca firmó entonces en calidad de subsecretario “en ejercicio de las atribuciones delegadas”, luego de que Salinas le delegase ese mismo día la “atribución de resolver” sobre esas actuaciones.

Satdjian ha argumentado que él firmó todas las actuaciones del MSP referidas al Círculo Católico dado que Salinas se abstuvo por haber tenido pasado laboral en la mutualista.

El Frente Amplio rebate en cambio que el exministro no tuvo los mismos reparos en firmar oficios vinculados al Casmu a pesar de que fue su gerente de Recursos Materiales durante diez años.

MSP: Salinas debió haber firmado

Por su parte, el informe final de instrucción elaborado por la abogada Fabiana Alonso repasó que el convenio con el Círculo partió de una “propuesta inicial” de la mutualista el 28 de julio de 2022. Tanto el SAME 105 como Gestión Comercial de ASSE dieron su “conformidad” a la semana siguiente, y el proyecto se aprobó en el directorio del prestador público el 10 de agosto.

Ese día salió el oficio al MSP para la intervención de la Junta Nacional de Salud (Junasa) y de la Dirección Departamental de Salud, dado que el artículo 33 del TOCAF establece que cualquier convenio de complementación debe ser avalado antes por la cartera.

La investigación administrativa recabó que el entonces ministro Salinas estuvo de misión oficial en Brasil del 9 al 13 de agosto y luego en misión asignada por Presidencia del 22 de agosto al 6 de setiembre de ese año.

El oficio del MSP para autorizar el convenio entre ASSE y el Círculo sería firmado por el subsecretario Satdjian tres días después, el 9 de setiembre de 2022. Para esa fecha, marcó la abogada, “Salinas se encontraba plenamente en funciones”, al punto de que ese mismo día firmó otras dos resoluciones del MSP.

La instrucción señaló en ese sentido como “incongruencia” que el exministro no tenía “impedimento fáctico ni jurídico” que “justificara la firma del subsecretario en el oficio”.

El informe marcó a su vez una “celeridad diferencial” y una “desviación en los plazos estándar de tramitación". “Mientras el convenio ASSE-CASMU requirió 61 días, el convenio ASSE-Círculo Católico se sustanció en 42 días, evidenciando una celeridad procesal no habitual”, consideró la instrucción del MSP tras la investigación administrativa, que agregó que hubo una “asimetría en los plazos” que fue “en beneficio” del Círculo “sin que surja del expediente una fundamentación técnica que justifique tal prioridad”.

Además, el informe reparó en que el artículo 181 de la Constitución de la República señala en su numeral 9 que los ministros pueden delegar atribuciones, por lo que deben reflejar “de forma expresa” una asignación al subsecretario para firmar determinados oficios.

fgr_02 (2) Archivo, marzo de 2020 Ministerio de Salud Pública

Satdjian había declarado en noviembre del año pasado a Radio Montecarlo que "para evitar cualquier tipo de suspicacias" y dado su vínculo con el Círculo, Salinas había firmado "una resolución en que todos los trámites que tenga que ver" con la mutualista "los delega al subsecretario".

"No solo está mi firma en la aprobación del convenio, está en las multas, en la habilitación de los tomógrafos, en todos los trámites en estos cinco años", agregó entonces al respecto.

El informe de instrucción marcó en cambio que en las actuaciones que aparecen "como posiblemente desajustadas o contrarias a los principios referidos a la representación" del MSP no está "justificada la firma del subsecretario en el oficio a ASSE" en 2022, así como tampoco "surge que el Dr. Salinas haya firmado alguna resolución que excusara de no firmar" ese acto.

El nuevo directorio de ASSE encabezado por Danza rescindió el convenio con el Círculo en octubre del año pasado y resolvió semanas atrás denunciar penalmente a las anteriores autoridades por –entre otros aspectos– presuntas irregularidades en los vínculos con esa mutualista.