MPP impulsa que Fernando Pereira sea proclamado presidente del Frente Amplio por el Congreso de octubre

Con las encuestas a la vista, hoy nadie en el Frente Amplio niega hablar de que hay descontentos puertas adentro. Lo reconoce seguido su presidente Fernando Pereira y lo han asumido en su discurso figuras de primera línea del gobierno como el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez . De cara a renovar la cúpula de la Huella de Seregni, la discusión dentro de la estructura se instala en torno a cómo resolver sus elecciones sin acusar otro golpe para el oficialismo.

La convocatoria al Congreso José “Pepe” Mujica del 17 y 18 de octubre abrió entre los sectores una serie de reuniones para esbozar posibles alianzas y explorar acuerdos sobre el futuro del partido. Las posteriores elecciones internas traen varios nudos aún no resueltos: la eventual candidatura única de Pereira para continuar en la presidencia del Frente Amplio y la propia fecha de los comicios.

Al igual que en 2021, el exdirigente del PIT-CNT llega como claro favorito. Tanto que ni sus máximos detractores durante el período han dado con alguien que esté dispuesto a “poner el cuerpo” en una contienda en la que marchan a la derrota. Los socialistas aún resienten el desgaste que hace cinco años supuso para Gonzalo Civila , el hoy ministro de Desarrollo Social, el haberse mantenido en carrera contra el candidato postulado por el MPP , comunistas, seregnistas y la Vertiente.

MPP rebate el "relato" de su "moderación" y defiende la creación de un "Nuevo Encuentro" para "acercar" a quienes están lejos del Frente Amplio

Decidido a consolidar la candidatura única, el Movimiento de Participación Popular impulsa un acuerdo para que Pereira sea proclamado por el Congreso de octubre como el nuevo presidente de la fuerza política, según confirmaron a El Observador fuentes del sector. La movida implicaría no delegar la decisión en una elección abierta, como ha sido desde 2006.

El MPP insiste en resolver cuanto antes todo el proceso. “Cuando vas a un Congreso, te metés para adentro y te perdés de la acción política hacia afuera. Y nosotros tenemos que estar dialogando con la sociedad”, explicó un dirigente del sector al que pertenecen el propio Yamandú Orsi, “Pacha” Sánchez y muchos ministros y legisladores.

Por eso el movimiento de Mujica –que es muy mayoritario a nivel legislativo pero que en la orgánica ha estado cabeza a cabeza con el Partido Comunista – viene defendiendo que las elecciones sean en diciembre, tal como informó Búsqueda. Otros sectores como Seregnistas –del intendente Mario Bergara– y El Abrazo –de la ministra Cristina Lustemberg– están en la misma línea, aunque no así con el impulso del MPP a proclamar al presidente sin elecciones.

La última vez que el Frente Amplio otorgó el cetro de esa manera fue cuando el Congreso Líber Seregni de 2008 ratificó a Jorge Brovetto como el sucesor de Tabaré Vázquez, que siete años antes había sido proclamado presidente de la fuerza política con 1.691 votos a favor y solo cuatro abstenciones y uno en contra en el Congreso "Tota" Quinteros, según recopila Miguel Aguirre Bayley en su Libro del Cincuentenario.

En 1996 Vázquez ya había sido aclamado por unanimidad de los congresales frenteamplistas tras la memorable renuncia de Líber Seregni.

Desde aquella proclamación de Brovetto en 2008, todas las designaciones posteriores han sido mediante elecciones internas.

1536260000741.webp La foto que ilustra este capítulo, tomada el 1º de mayo de 1992, muestra a una parte de la dirección del Frente Amplio de entonces: de izquierda a derecha, al general Víctor Licandro; el renunciante secretario general del Partido Comunista, Jaime Pérez; el intendente de Montevideo, Tabaré Vázquez; el senador Danilo Astori; y el general Líber Seregni. Detrás pueden apreciarse, entre otros, al colorado Víctor Vaillant, quien se había sumado a la campaña pro referéndum contra la "ley de empresas públicas"; Wilfredo Penco, entonces jerarca municipal; y Reinaldo Gargano, senador del Partido Socialista.

Las sucesivas votaciones fueron mostrando un declive importante en la participación militante desde el auge del primer gobierno hasta la elección de Javier Miranda en 2016, hasta que en 2021, esta vez desde la oposición, el Frente cortó la racha con más de 130 mil sufragios en unos comicios que consagraron a Pereira como amplio ganador y al Partido Comunista como la primera fuerza de la orgánica.

Varios dirigentes han expresado su preocupación por exponer a Pereira a ser reelecto con menos votos que hace cinco años, lo que a su entender debilita la investidura en un escenario que ya de por sí es adverso en las encuestas. Por eso algunos sectores, al margen de respaldar o no a su actual presidente, impulsan que surja una candidatura alternativa para movilizar a la estructura.

¿Una mujer en la contienda?

Así el MPP logre su cometido y Pereira sea proclamado en el Congreso, elecciones va a haber sí o sí para renovar a las autoridades del Plenario Nacional, de la Mesa Política y de las Departamentales frenteamplistas.

Comunistas, socialistas, militantes de base e incluso algunos en la Vertiente Artiguista entienden que no sería conveniente celebrar los comicios este año. Pereira explicó a El Observador que si no son en diciembre, pasarían a abril o mayo de 2027, dado que es “impensable” que haya una campaña en los meses de verano.

A título personal, el senador de la Vertiente, Eduardo Brenta, opinó que “hacer este año las elecciones”, con el Mundial y el Congreso en el medio, “sería un dislate” y agregó que “una convocatoria a elecciones donde hay candidato único es escasamente atractiva, y mucho más si lo definís en el Congreso”.

Por su parte, la exdiputada Ana Olivera informó en la cúpula comunista que las elecciones seguramente serán el año que viene. El partido da por descontado su apoyo a la candidatura de Pereira –el exsindicalista suele bromear con que está ahí “por culpa” del comunista Daniel Marsiglia– y llegado el caso deberá considerar si se apega a su máxima histórica y se pliega al impulso del MPP para proclamarlo en un Congreso. Pero eso depende de si surgen otros nombres.

En un plenario de El Abrazo semanas atrás hubo varios planteos en pos de que haya una candidata mujer, según contaron participantes del encuentro. “Si fuera solo Fernando, pensamos que se queda corto, independientemente de que valoramos mucho su gestión. Si queremos que llegue una mujer a la Presidencia, hay que promover que existan más candidaturas de mujeres en todo el Frente Amplio”, ilustró un dirigente del sector de Lustemberg.

No son los únicos que lo piensan y de hecho en conversaciones informales suele lanzarse a la danza de nombres la idea de postular a Silvia Nane. Exsenadora, directora de Desarrollo Inteligente en la intendencia y titular de la Comisión de Programa frenteamplista, es una figura que cae bien en muchos militantes, aunque aún no hay ninguna gestión avanzada en ese sentido y hay dudas respecto a si estaría dispuesta a rivalizar con Pereira.

_LCM2012.webp Silvia Nane, senadora del Frente Amplio. Leonardo Carreño

El Partido Socialista es el último de los pilares tradicionales de la izquierda que aún no se ha pronunciado sobre un candidato, alegando que no es momento de dar esa discusión. En el pasado persistieron en buscar una alternativa con Civila y durante el período tuvieron varios roces con Pereira y el MPP, pero cinco años después los “latas” ven poco ambiente para repetir la experiencia.

A título personal, el dirigente socialista Juan Pablo Pío había dicho a El Observador que las encuestas muestran a un “sector orgánico del Frente Amplio que no está del todo cómodo” y que “la pregunta a hacerse en el marco de una campaña interna es si se debe generar una expresión electoral que la encarne y contribuya al fortalecimiento de la herramienta”.

El 1% y el “Nuevo Encuentro”

El Congreso José “Pepe” Mujica abre otras dilemas para el Frente Amplio, como la exposición a discutir abiertamente el reclamo por un impuesto a los ricos –algo descartado en este contexto por el gobierno– y hasta una reestructura interna pretendida por el propio Pereira y varios sectores para oxigenar la estructura.

Por su parte, el MPP está resuelto a insistir con la creación de un “Nuevo Encuentro” que trascienda las fronteras de la coalición oficialista, tal como apuntó en un documento que está siendo discutido en sus bases.

El senador Daniel Caggiani defendió que los propios “partidos tradicionales hoy tienen una discusión de que parte de su gente esté sin representar” y que el Frente debería “salir a dar cobijo”. El dirigente recordó que de cara a la campaña pasada el planteo no prosperó, aunque por la vía de los hechos, a su entender, “Yamandú fue el Nuevo Encuentro” y “por algo” logró crecer en el balotaje.