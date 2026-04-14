"Muy en el borde de lo que la Constitución te habilita": Orsi explicó su decisión de no asistir a cumbre de líderes progresistas en España

El presidente de la República Yamandú Orsi afirmó que no participará en el encuentro de líderes progresistas que se celebrará en España, ya que entiende que estaría "muy en el borde de lo que la Constitución habilita" .

Orsi, sin embargo, figura como orador en la página web del evento organizado por Movilización Progresista Global (MPG), una organización liderada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

El presidente, por otra parte, afirmó que sí participará del evento Democracia Siempre , también en España, el mismo fin de semana y al que también fue invitado por el presidente Pedro Sánchez .

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"En la nota que me envía el presidente de España diciendo hay dos actividades, queda muy claro y en mi respuesta es 'a una sí y a la otra no'", añadió el primer mandatario y se refirió a la conversación que tuvo con el senador colorado Andrés Ojeda sobre el tema donde le confirmó que no iba a participar de ese evento.

"Cuando lo que decidimos surge del intercambio y el debate bienvenido sea. Cuando surge de la explosión momentánea de la primera impresión, ahí capaz que cometemos errores", añadió sobre su charla con el senador colorado.

"Te movés muy en el borde de lo que la Constitución te habilita", explicó Orsi para rechazar la invitación a la actividad organizada por la Movilización Progresista Global (GBM por sus siglas en inglés), que encabezan otros dirigentes como Sánchez, el presidente brasileño Lula da Silva o el colombiano Gustavo Petro, entre otros.

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Tras la charla con Orsi, el secretario general del Partido Colorado Andrés Ojeda afirmó que sí votaría la autorización para salir del país de Orsi debido a que no asistirá al evento de los progresistas. Horas más tarde la autorización para salir del país fue votada por unanimidad en el Senado.

El presidente dijo que "hay gente que ha interpretado que sí se puede" y que "ha habido presidentes anteriores que han participado de encuentros políticos de ese tipo". Sin embargo, dijo que "prefiere ir a la reunión Democracia Siempre" que se celebra por tercera vez. La primera cumbre fue Santiago de Chile con Gabriel Boric –ahora expresidente–, Petro, Lula y Sánchez y la segunda fue en paralelo a la Asamblea de las Naciones Unidas en setiembre.

Por otra parte, el canciller Mario Lubetkin dijo a El Observador que "nunca estuvo planteado nada diferente" en relación a la participación de Orsi exclusivamente en la "reunión de los presidentes".

Lubetkin diferenció esta cumbre de la “reunión de la sociedad civil” convocada por el Partido de los Socialistas Europeos bajo el nombre de Movilización Progresista Global. “Nunca pensó estar en otro evento que no fuera el de los presidentes”, afirmó el ministro.

Además de los ya citados mandatarios, también estarán los presidentes de Cabo Verde (José María Neves), Sudádfrica (Cyril Ramaphosa), Eslovaquia (Peter Pellegrini), Ghana (John Dramani Mahama) e Irlanda (Catherine Connolly), y los primeros ministros de Albania (Edi Rama), Barbados (Mia Mottley), Lituania (Inga Ruginiené), Malta (Robert Abela), Senegal (Ousmane Sonko), y el titular del Consejo Europeo (António Costa) y el subsecretario general de Naciones Unidas (Guy Ryder).

“Tiene que ver con las preocupaciones sobre la estabilidad democrática”, destacó Lubetkin.