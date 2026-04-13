Orsi se refirió al triple homicidio en La Chancha y cuestionó que haya "gente con estas características" en la Policía

El presidente de la República, Yamandú Orsi , calificó como "inaceptable" el triple homicidio ocurrido el pasado viernes en el barrio La Chancha, donde un agente policial asesinó a su entonces pareja, Ananis Reyes , y a sus exsuegros, previo a quitarse la vida .

Durante una rueda de prensa en Treinta y Tres, consignada por Telemundo (Canal 12), en el marco de la inauguración de obras de electrificación rural en Sierras del Yerbal, Orsi fue consultado sobre el hecho y señaló que "es inaceptable cómo se nos escapan esas cosas" .

"No nos puede pasar que en las fuerzas que tienen uso de armamento tengas gente con estas características" , marcó y afirmó que el Estado "falló" .

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En cuanto al homicidio en sí, el mandatario vinculó lo ocurrido con múltiples factores estructurales, con la "salud mental, la violencia de género y con algunos cuidados que no siempre tenemos" .

Tras esto, señaló la necesidad de "trabajar más" en los controles de ingresos de nuevos policías y advirtió sobre la necesidad de no naturalizar este tipo de incidentes.

"Todo esfuerzo que hacemos parece quedarse corto. Hay que seguir trabajando el tema de la violencia de género y no escatimar esfuerzos", reconoció.

El impactante crimen tuvo lugar el pasado viernes sobre el barrio de La Chancha, donde un funcionario de la Policía Nacional, de 26 años, asesinó a su expareja y a sus exsuegros.

Tras cometer los asesinatos, el hombre se trasladó en su vehículo hasta la vivienda de otra expareja, con la que tenía un hijo, se despidió y, a pocas cuadras, se quitó la vida dentro del automóvil.

Capillera tenía 26 años y hacía poco que había egresado de la Escuela Nacional de Policía. Desde hacía meses mantenía un vínculo amoroso con la fallecida, Annais Reyes, una joven integrante del Ejército Nacional.

Familiares señalaron que el vínculo era complicado por los celos del policía, y que la joven tenía previsto separarse en la jornada del crimen.