Triple homicidio en barrio La Chancha: policía de 26 años que se suicidó es apuntado por el asesinato de su expareja y sus suegros

Un policía de 26 años , que se suicidó , es apuntado como el autor del triple homicidio en el barrio La Chancha en el que fue asesinada su pareja de 18 años y sus suegros de 56 y 43 años, en la noche de este viernes.

A unas cuadras del lugar se encontró al efectivo policial muerto dentro de un auto negro que continuaba encendido. La madre del policía contó a las autoridades que previamente se había comunicado telefónicamente con él y le había confesado su intención de quitarse la vida tras haber cometido un hecho grave .

La mujer también contó que su hijo había mantenido una relación de seis meses con la joven de 18 años , vínculo que había finalizado recientemente .

Muertes a puñaladas en Montevideo: una mujer fue asesinada en Casabó y un hombre en Ciudad Vieja

Junto al policía fallecido, en el asiento del acompañante, se encontró un chaleco antibalas y un arma de fuego tipo Glock .

Fueron dos vecinos los que se acercaron hasta la Seccional 18ª a denunciar que había varias personas muertas dentro de la casa. Las autoridades concurrieron al domicilio ubicado en la calle Colibrí y allí encontraron los cuerpos. Primero a un hombre de 56 años, y en otra habitación encontraron juntas a la mujer de 43 y a la joven de 18.

Más tarde llegó el personal médico, quien confirmó la muerte de las víctimas. El caso está siendo investigado por la Fiscalía de Homicidio 2do Turno y la Policía Científica.

Desde el Sindicato Policial Nacional afirmaron que "resulta imprescindible revisar y fortalecer los controles psicológicos y psiquiátricos en las etapas de ingreso, así como durante toda la carrera funcional".

"No se trata solo de evaluar aptitudes iniciales, sino de garantizar un seguimiento continuo que proteja tanto al funcionario como a la sociedad", añadió el sindicato. Además lamentaron el caso, expresaron condolencias a los allegados de las víctimas y pidieron no postergar "la salud mental en la función policial".

"La tarea policial implica altos niveles de estrés, exposición a situaciones traumáticas y una exigencia emocional constante que requiere atención seria, profesional y permanente", sentenció el comunicado sindical.

Muertes a puñaladas en Montevideo: una mujer fue asesinada en Casabó y un hombre en Ciudad Vieja

Policía, policías, ministerio del interior Foto: Leonardo Carreño

El jueves por la madrugada dos personas fueron asesinadas a puñaladas en distintas zonas de Montevideo. El primer homicidio se registró en Casabó. Allí, una mujer de 30 años, sin antecedentes penales, fue asesinada tras recibir varias puñaladas en el cuerpo.

El hecho fue presenciado por un testigo de 38 años, que en declaraciones a la Policía reveló que la víctima fue interceptada por varios hombres que arribaron al lugar en un auto. La mujer llegó a ser trasladada con vida hasta un centro médico cercano, donde finalmente murió producto de las heridas sufridas.

El segundo homicidio ocurrió en Ciudad Vieja. En ese lugar, un hombre fue golpeado y apuñalado por cuatro individuos que descendieron de un vehículo. La víctima fue trasladada aún con vida al Hospital Maciel, pero murió minutos después. La Policía ubicó el auto donde llegaron los atacantes e identificó a dos de los autores, un joven de 20 años y un hombre de 27 años.