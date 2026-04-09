Negro adelantó cifras de delitos del último trimestre y destacó baja "histórica" de 9,2% en homicidios

El ministro del Interior, Carlos Negro , adelantó durante la interpelación que se desarrolla este jueves en la Cámara de Senadores las cifras de delitos del primer trimestre de 2026 que todavía no habían sido publicadas por la cartera.

Negro resaltó una baja "histórica" en homicidios, que se redujeron 9,2 % en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo período del año anterior.

"Es realmente una tendencia muy importante y que podemos ya definir como histórica desde la salida de la pandemia hasta ahora ", dijo en el Parlamento.

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El ministro mostró una serie de diapositivas con las cifras del primer trimestre de 2026.

Respecto a los homicidios, los datos del ministerio indican que en el primer trimestre de 2026 se registraron 89 asesinatos, versus 98 registrados en mismo período del año anterior. La rebaja, entonces, es de 9,2%, una cifra que Negro definió como "casi 10%" y "al borde" de lograr los dos dígitos de disminución.

Los datos del primer trimestre de 2026 también incluyen denuncias de hurtos, rapiñas, abigeato y violencia doméstica, además de femicidios, que Negro resaltó bajaron 86%.

Delito o denuncias de delitos Primer trimestre 2025 Primer trimestre 2026 2025 vs 2026 Homicidio 98 89 -9,2% Heridos por arma de fuego 299 314 5% Lesiones 3.004 3.014 0,3% Amenazas 4.619 4.353 -5,8% Femicidios 7 1 -85,7% Violencia doméstica 11.930 11.631 -2,5% Delitos sexuales 804 736 -8,5% Rapiñas 4.244 3.934 -7,3% Hurtos 27.507 24.720 -10,1% Vehículos hurtados 3.657 3.206 -12,3% Estafas y fraudes informáticos 7.227 7.109 -1,6% Abigeatos 204 146 -28,4% Daño 5.073 4.527 -10,8% Extorsiones 137 116 -15,3% Secuestros 1 0 -100%

Negro destacó también que el primer trimestre de cada año suele ser uno "muy particular" y citó a su antecesor en la cartera, el exministro Nicolás Martinelli, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.

"Se trata de un trimestre de verano, que es donde se registran los mayores niveles de violencia, según lo explicaba mi antecesor en el Ministerio del Interior, allá por diciembre de 2024", dijo.

"Asistimos a una nueva baja, esta vez de todos los delitos. Todos", insistió.

De esta forma, consideró que la estrategia de la cartera está "dando sus primeros resultados". "Los seguimos y seguiremos convocando a todos ustedes a construir una verdadera política de Estado", apuntó.