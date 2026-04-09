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Bordaberry interpela a Carlos Negro por el Plan Nacional de Seguridad: seguí en vivo la instancia en el Senado

Esta instancia tiene lugar desde las 11:00 horas y el miembro interpelante será el senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry

9 de abril de 2026 11:03 hs
Pedro Bordaberry y&nbsp;Carlos Negro

Pedro Bordaberry y Carlos Negro

Fotos de: Inés Guimaraens y Dante Fernández/ FocoUy

Esta instancia tiene lugar desde las 11:00 horas y el miembro interpelante será el senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry.

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"La seguridad no admite demoras. Con respeto, altura y firmeza, vamos a reclamar respuestas y aportar soluciones para mejorar la seguridad de los uruguayos", escribió el legislador este miércoles en su cuenta de X.

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La interpelación contra Negro había sido anunciada semanas atrás por la oposición en conferencia de prensa, previo al anuncio del gobierno sobre el plan de seguridad.

"Tuvimos una infinita paciencia con esa improvisación", cuestionó hace un mes el líder de Vamos Uruguay, acompañado de los colorados Robert Silva y Tabaré Viera, así como los blancos Carlos Camy y Javier García.

"Nosotros vemos en el Ministerio del Interior un inmovilismo, una falta de sentido de la urgencia muy importante", sostuvo Bordaberry.

"Asumieron el gobierno hace un año sin un plan. Nunca había visto en este país, menos en un ministerio de la importancia del Ministerio del Interior, que alguien asuma sin un plan. Y que el plan sea que va a construir un plan. O sea que es realmente impresionante", subrayó.

Durante esta jornada, la oposición cuestionará las demoras en la presentación del plan, así como su contenido.

La interpelación se puede seguir en vivo a continuación:

Embed - Sesión de la Cámara de Senadores | 09/04/2026 | República Oriental del Uruguay

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