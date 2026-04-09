Bordaberry interpela a Carlos Negro por el Plan Nacional de Seguridad: seguí en vivo la instancia en el Senado

Este jueves la Cámara de Senadores recibe al ministro del Interior, Carlos Negro , quien será interpelado por la oposición por el nuevo Plan Nacional de Seguridad anunciado a finales de marzo .

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Esta instancia tiene lugar desde las 11:00 horas y el miembro interpelante será el senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry .

" La seguridad no admite demoras . Con respeto, altura y firmeza, vamos a reclamar respuestas y aportar soluciones para mejorar la seguridad de los uruguayos", escribió el legislador este miércoles en su cuenta de X.

El Ministro del Interior, Carlos Negro, junto a autoridades ministeriales, el Comando de la Policía Nacional y su equipo asesor, comparece en régimen de interpelación ante el Parlamento. Presenta resultados sobre el último trimestre, el primer año de gestión, y acciones… pic.twitter.com/mPerdUkkem

"La tarjeta amarilla y roja las tiene el presidente de la República": Negro respondió a Bordaberry tras críticas a la seguridad

"Esta interpelación es tarjeta amarilla, ojo que después viene la roja", Bordaberry sobre citación de Negro al Parlamento

La interpelación contra Negro había sido anunciada semanas atrás por la oposición en conferencia de prensa, previo al anuncio del gobierno sobre el plan de seguridad .

Mañana a las 11 interpelaré en el Senado al Ministro del Interior, Carlos Negro. La seguridad no admite demoras. Con respeto, altura y firmeza, vamos a reclamar respuestas y aportar soluciones para mejorar la seguridad de los uruguayos. Puede seguirse en https://t.co/ToLGL0GRBh

"Tuvimos una infinita paciencia con esa improvisación", cuestionó hace un mes el líder de Vamos Uruguay, acompañado de los colorados Robert Silva y Tabaré Viera, así como los blancos Carlos Camy y Javier García.

"Nosotros vemos en el Ministerio del Interior un inmovilismo, una falta de sentido de la urgencia muy importante", sostuvo Bordaberry.

"Asumieron el gobierno hace un año sin un plan. Nunca había visto en este país, menos en un ministerio de la importancia del Ministerio del Interior, que alguien asuma sin un plan. Y que el plan sea que va a construir un plan. O sea que es realmente impresionante", subrayó.

Durante esta jornada, la oposición cuestionará las demoras en la presentación del plan, así como su contenido.

La interpelación se puede seguir en vivo a continuación: