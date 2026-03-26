Más actuación de las Fuerzas Armadas y penas más duras para el porte de armas: el gobierno presentó el Plan Nacional de Seguridad

En una conferencia de prensa encabezada por el presidente de la República, Yamandú Orsi , el Ministerio del Interior presentó el nuevo plan de seguridad pública que incluye hasta 135 medidas.

Los ejes del plan están en homicidios, ciberdelitos, fraudes informáticos, narcotráfico, armas de fuego, violencia de género y municiones .

"Hoy presentamos lo que constituye un plan o lo que yo diría es una estrategia nacional de seguridad" , comenzó diciendo Orsi y destacó que el programa es fruto de un "trabajo de muchos años" .

"No es una propuesta integral paralizadora, donde se le da espacio a múltiples instituciones para que no pase nada. Es una puesta de acción, de trabajo encabezada por el Ministerio del Interior, con su herramienta fundamental que es la Policía Nacional, y con el resto del Estado que nos encolumnamos detrás de esto ", afirmó el mandatario.

De acuerdo con el presidente, el nuevo plan se articulará con varios organismos, entre ellos Inefop, Mides, el MSP, Defensa o los privados.

"Este plan constituye una hoja de ruta para lo que es el resto de la gestión y, si es posible, también la gestión que viene", señaló después el ministro del Interior, Carlos Negro.

El jerarca ministerial dijo que entre las múltiples medidas a aplicar estarán la "ampliación de las competencias de las Fuerzas Armadas" en la frontera o el "aumento de penas" por el porte "ilegal" de armas.

Además, destacó que se trabajará en la creación de un Centro de Comando Unificado, donde las Fuerzas Armadas y la Policía podrán compartir información.

En materia de homicidios, Negro mencionó las medidas de disuasión focalizada y de policiamiento inteligente, las cuales ya fueron aplicadas durante el último año y que les permitió "controlar la violencia en el país".

En el ámbito deportivo, anunció la conformación de una "unidad operativa policial especializada para la seguridad de eventos deportivos".

Sobre el combate contra la violencia de género, subrayó la incorporación de los Élida 360 —ya en uso— y afirmó que están "próximos a implementar" una herramienta de seguimiento de familias o personas en "condiciones de vulnerabilidad por la violencia".

Fuera de esto, resaltó el pronto ingreso al Parlamento del proyecto de descentralización del INR, la construcción de dos cárceles de máxima seguridad, la formación de una Fiscalía Especializada en asuntos penitenciarios o la creación de un proyecto de "justicia terapéutica".

También, marcó la idea de trabajar "fuertemente" en la disminución de la presencia de las personas en situación de calle y la de incorporar a la Policía Nacional 2.331 funcionarios.

Entre las 135 medidas incorporadas en el plan de seguridad, alrededor de "6 o 7" deberán pasar "seguramente" por el Parlamento, opinó el ministro.

En otro momento de su oratoria, Negro destacó el trabajo hecho por la cartera. Entre otras cosas, mencionó la consolidación de una "tendencia a la baja en los homicidios", la incautación de más de 3 mil armas de fuego, la reducción en un 18% de los femicidios, la incautación de "más de 9 toneladas de drogas" o el "descabezamiento" de las "principales bandas" del narcotráfico del país.

Sobre la construcción del nuevo plan de seguridad, explicó que esta se enmarcó en "tres grandes etapas": el diagnóstico de la situación actual, la construcción de "un diálogo social y político" y la "sistematización" de las propuestas aportadas en los encuentros por parte de la gente y legisladores de todos los partidos.

"Este plan constituye una hoja de ruta para lo que es el resto de la gestión y, si es posible, también la gestión que viene", afirmó Negro.

El Plan establece 79 acciones y más de 130 medidas concretas (en curso, a mediano y largo plazo).

Su elaboración implicó más de 150 horas de intercambio y la participación de 79 instituciones del ámbito público, privado, académico y social, junto a aportes de la ciudadanía y el análisis de más de 200 estudios internacionales.

Este fue anunciado en la chacra Elías Regules, sede de la sociedad criolla, en la Avenida Bolivia 2455, sobre el Parque Rivera.