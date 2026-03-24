"Queremos trascender la forma de hacer seguridad": Carlos Negro presentó plan de seguridad a jefes de Policía

El ministro del Interior, Carlos Negro , presentó este martes ante los jefes de Policía de todo el país el nuevo plan de seguridad pública y aseguró que este representará una "nueva forma de hacer seguridad en el país" .

"Convocamos a todas las direcciones de la Policía Nacional y del Ministerio para que todos veamos los resultados del trabajo ", comenzó destacando Negro.

Tras esto, se refirió en particular al proyecto y sostuvo que con éste apostarán por el "diseño de una política pública de seguridad que esté sistematizada y prevista para una extensión de tiempo que supere incluso el actual periodo de gobierno ".

"Esa sistematización de las ideas que fueron recogidas en ámbitos junto con la sociedad civil, con los partidos políticos, la academia y las organizaciones sociales. Esa es la nueva forma de hacer seguridad en el país ", afirmó.

El plan al completo será presentado de forma oficial el próximo jueves en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, adelantó el secretario de Estado.

"Más allá de las medidas concretas, lo que nos interesa es anunciar el plan como documento, como estrategia y como cuerpo de planificación de seguridad pública para los siguientes años", destacó.

"Hasta ahora el país ha recorrido algunas fórmulas de seguridad pública que se basan principalmente en ajustes normativos y que no van más allá de la subida de penas o la incorporación de nuevos delitos al Código Penal. Nosotros queremos trascender esa forma de hacer seguridad pública y queremos precisamente planificar las actividades para el resto del periodo", continuó.

De acuerdo con Negro, el plan representa una "renovación de los esfuerzos hechos hasta ahora" que han dado "los resultados que todos ya conocemos" con una rebaja "casi total" de los delitos que se cometen en Uruguay durante el último año.

"Hubo un descenso muy pronunciado en algunos de esos delitos, como por ejemplo los delitos contra la propiedad, que han caído prácticamente un 40 % respecto de 2024. Esos indicadores tan fuertes son los que aspiramos a consagrar, a consolidar en el futuro y que la meta sea, más allá de los números, que los vecinos lo aprecien, lo vivan y lo valoren", dijo.

El ministro subrayó que el plan "ya está operativo" desde el 1° de marzo en "sus líneas estratégicas principales", afirmó que irá "incrementándose" a lo largo del tiempo y reiteró que "habrá una planificación a mediano y largo plazo" con este.

Consultado sobre la posibilidad de que algunas de las propuestas a anunciar vayan al Parlamento, Negro aseguró que varias "ya están en proceso de llegar".

"Tenemos muy avanzado y a punto de ingresar un proyecto de flagrancia que está destinado a ponerle una duración determinada a la flagrancia. Esto significa, según la previsión del proyecto, que hasta 12 horas de cometido el delito, va a poder detenerse a la persona que tiene elementos objetivos", mencionó.

Además, reveló que tienen pronto a ingresar a las cámaras "otros proyectos", como el que busca la descentralización del INR o el que plantea un control en la circulación de armas y municiones.

"Esperamos de la oposición la misma actitud que demostraron en los encuentros nacionales por seguridad", dijo y afirmó que dentro del plan de seguridad tienen incorporadas medidas que fueron "planteadas por los partidos políticos en los encuentros nacionales de seguridad".