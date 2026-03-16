Orsi reúne a su gabinete de seguridad en Torre Ejecutiva para analizar el nuevo Plan Nacional de Seguridad

El presidente de la República, Yamandú Orsi , se reunirá este lunes en Torre Ejecutiva con su gabinete de seguridad , encabezado por el ministro del Interior, Carlos Negro , para analizar el nuevo Plan Nacional de Seguridad elaborado por la cartera.

El plan, que reúne más de 100 medidas , fue anunciado por el mandatario durante su mensaje ante la Asamblea General el pasado 2 de marzo y será presentado formalmente a finales de este mes.

De acuerdo a lo informado en primera instancia por Subrayado (Canal 10), el programa involucra a distintos organismos del Estado, entre ellos el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), ASSE, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Defensa y la ANEP .

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La semana pasada y en rueda de prensa, Negro se refirió al Plan de Seguridad y explicó que incluirá medidas que ya se están aplicando, otras que se concretarán en el corto plazo y otras a largo plazo con un horizonte a diez años.

"Básicamente, va a constar de siete ejes principales, de los cuales se van a desprender algo así como 79 acciones concretas que se pueden también dividir en más de 100 medidas", explicó el jerarca ministerial durante el lunes pasado.

Quien también se refirió en las últimas horas a este plan fue el presidente Orsi quien, durante su participación en la Fiesta de la Patria Gaucha en Tacuarembó, subrayó la existencia de un consenso generalizado en torno a la necesidad de lograr "un gran acuerdo nacional" en materia de seguridad y de encontrar las herramientas necesarias para afrontar los desafíos en Uruguay.

En este contexto, además, destacó la labor de la Policía, la Fiscalía y la Justicia, más allá de los gobiernos de turno, "a veces con resultados distintos, a veces exitosos, a veces no".