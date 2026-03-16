Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
23°C
algo de nubes
Martes:
Mín  21°
Máx  31°

Siguenos en:

/ Nacional / REUNIÓN

Orsi reúne a su gabinete de seguridad en Torre Ejecutiva para analizar el nuevo Plan Nacional de Seguridad

El plan, que reúne más de 100 medidas, fue anunciado por el presidente durante su mensaje ante la Asamblea General

16 de marzo 2026 - 9:02hs
Fachada de la Torre Ejecutiva
Fachada de la Torre Ejecutiva Leonardo Carreño

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se reunirá este lunes en Torre Ejecutiva con su gabinete de seguridad, encabezado por el ministro del Interior, Carlos Negro, para analizar el nuevo Plan Nacional de Seguridad elaborado por la cartera.

El plan, que reúne más de 100 medidas, fue anunciado por el mandatario durante su mensaje ante la Asamblea General el pasado 2 de marzo y será presentado formalmente a finales de este mes.

De acuerdo a lo informado en primera instancia por Subrayado (Canal 10), el programa involucra a distintos organismos del Estado, entre ellos el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), ASSE, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Defensa y la ANEP.

Más noticias
Yamandú Orsi y Louis Rinaldi, embajador de Estados Unidos en Uruguay
RELACIONES INTERNACIONALES

Embajador de Estados Unidos transmitió queja a Orsi por declaraciones de Sánchez sobre el Escudo de las Américas

orsi hablo con el presidente de bolivia sobre la detencion de marset: existe bastante mas coordinacion de la que todos suponemos
GOBIERNO

Orsi habló con el presidente de Bolivia sobre la detención de Marset: "Existe bastante más coordinación de la que todos suponemos"

La semana pasada y en rueda de prensa, Negro se refirió al Plan de Seguridad y explicó que incluirá medidas que ya se están aplicando, otras que se concretarán en el corto plazo y otras a largo plazo con un horizonte a diez años.

"Básicamente, va a constar de siete ejes principales, de los cuales se van a desprender algo así como 79 acciones concretas que se pueden también dividir en más de 100 medidas", explicó el jerarca ministerial durante el lunes pasado.

Quien también se refirió en las últimas horas a este plan fue el presidente Orsi quien, durante su participación en la Fiesta de la Patria Gaucha en Tacuarembó, subrayó la existencia de un consenso generalizado en torno a la necesidad de lograr "un gran acuerdo nacional" en materia de seguridad y de encontrar las herramientas necesarias para afrontar los desafíos en Uruguay.

En este contexto, además, destacó la labor de la Policía, la Fiscalía y la Justicia, más allá de los gobiernos de turno, "a veces con resultados distintos, a veces exitosos, a veces no".

Temas:

Yamandú Orsi plan de seguridad seguridad Carlos Negro Torre Ejecutiva

Seguí leyendo

Las más leídas

Una mujer murió en un accidente
ACCIDENTE

Una mujer murió y dos personas resultaron heridas tras caer por las barrancas de Arazatí en un auto

Felipe Cairús
POSICIONES

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras el final de la jornada del domingo: tres líderes y pueden ser cuatro

Accidente fatal en Canelones
ACCIDENTE

Accidente fatal en Canelones: caída de dos tanques de miel de una camioneta originó un doble choque que terminó con dos muertos

Archivo. El diputado del Frente Amplio Federico Preve
SISTEMA DE SALUD

Seguros privados de salud: diputado del FA planteó regularlos y en el MSP dicen que es una "discusión fuerte que hay que dar"

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos