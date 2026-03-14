Orsi reconoció que Ministerio de Justicia "genera polémica" y destacó la necesidad de generar "un gran acuerdo nacional" en seguridad

El presidente de la República, Yamandú Orsi Foto: Presidencia de la República

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se refirió este sábado al Plan Nacional de Seguridad Pública que el Ministerio del Interior presentará antes de fin de mes, haciendo especial hincapié en la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

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Durante su participación en la Fiesta de la Patria Gaucha, en Tacuarembó, Orsi subrayó que existe un consenso generalizado en torno a la necesidad de lograr "un gran acuerdo nacional" en materia de seguridad y de encontrar las herramientas necesarias para afrontar los desafíos en Uruguay. En este contexto, destacó la labor de la Policía, la Fiscalía y la Justicia, más allá de los gobiernos de turno, “a veces con resultados distintos, a veces exitosos, a veces no”.

El mandatario hizo mención a la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y reconoció que "sabemos que genera polémica". Además, enfatizó la necesidad de revisar el Código del Proceso Penal (CPP), señalando que “está vigente y no está mal ver hasta dónde avanzamos y qué es lo que estaría haciendo falta", y subrayó también la importancia de "modernizar la gestión".

Orsi también abordó la incorporación de más tecnología en las tareas de inteligencia de la Policía, expresando su deseo de que Uruguay cuente con una agencia de inteligencia de mayor nivel. “Hoy tenemos poca cosa”, afirmó. “La inteligencia hoy es una herramienta clave a tal punto de que algunas de las operaciones que resultan exitosas tienen que ver con un trabajo de inteligencia bien hecho”, añadió.

En ese sentido, el presidente sostuvo que “no es un tema de voluntad” sino que “el mundo cambia, el crimen y el delito evolucionan y se incorporan muchos recursos para hacer eso. Entonces, vos tenés que estar un escalón arriba y a veces sentís que vas corriendo de atrás cuando mirás el nivel tecnológico que tiene a veces el crimen organizado”. Finalmente, Orsi concluyó: "Creo que es una pelea de todos los días que se está haciendo, lo bueno es hacer un parate y decir: qué cosas nuevas podríamos proponer".