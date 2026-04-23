Orsi sobre suba en el precio de los combustibles: noticias de Medio Oriente "no son muy alentadoras" y "está todo muy volátil"

El presidente Yamandú Orsi se refirió a la posible suba en el precio de los combustibles en mayo , dada la circunstancia internacional motivada por la guerra en Medio Oriente.

Desde Tacuarembó, departamento al que viajó para participar en la inauguración de una nueva planta del Frigorífico Tacuarembó, el presidente fue consultado sobre la suba de los combustibles, una posibilidad que fue manejada por el ministro de Economía, Gabriel Oddone, más temprano.

" Y, depende. Depende . Aparentemente, las noticias no son muy alentadoras por lo que viene de Medio Oriente, el Estrecho de Ormuz y un número ahí clavado en 100 (dólares) que preocupa", dijo sobre el precio del barril de petróleo.

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Pese a que no está descartada una nueva suba en mayo, el presidente resaltó que Uruguay ha sido el país que "menos ha aumentado" el precio de los combustibles y defendió el método de fijación de los precios .

0028796683.webp Los empleados suelen ganar más por las propinas que por sus salarios en las estaciones de servicio. AFP

"Tiene una empresa estatal y tiene un método de amortiguación de estas sacudidas de precios. Veremos en estos días, hay que acompasar, por supuesto. Pero te levantás un día y trepó a 110 (el precio del barril), pero capaz al otro día está a 90", ilustró.

Por último, pidió ser "muy cuidadoso" y analizar los "números de Ancap". "Evidentemente, hay que estar muy atentos porque está todo muy volátil y no hay mira de que esto cambie para mejor".

En la mañana de este jueves, consultado al respecto, Oddone dijo a Telemundo que "seguramente" ocurrirá un aumento en los precios. "Estamos haciendo los números", dijo.

La semana que viene habrá una reunión con la ministra de Industria, Fernanda Cardona, por este tema.

El pasado 1° de abril entró en vigencia un aumento de 7% en los combustibles, en un contexto de subas internacionales, con ajustes por debajo de lo que indicaba el Precio de Paridad de Importación (PPI). El supergás subió a $ 94,65 por kilo y la garrafa de 13 kilos pasó a costar $ 1.230,45, aunque los beneficiarios del Mides continúan accediendo a un descuento del 50%.

El gobierno absorbió parte del incremento para amortiguar el impacto, lo que amplió el subsidio y mantuvo los precios por debajo de los niveles que surgirían de aplicar plenamente el PPI, que hubiera implicado subas significativamente mayores en nafta, gasoil y supergás.