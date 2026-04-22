Intendente de Durazno frenó parque solar en Baygorria y Orsi ordenó "redirigir" la inversión de UTE hacia Río Negro

El presidente Yamandú Orsi ordenó “redirigir” la inversión de un nuevo parque solar hacia Río Negro, luego de que la Intendencia de Durazno solicitara a la UTE “no avanzar unilateralmente desde el gobierno nacional” con la iniciativa y gestionar “el traspaso de la propiedad” en función de la normativa local.

Fuentes de Presidencia dijeron a El Observador que trasladarán el mismo proyecto y su modelo de negocios –basado en la apertura al aporte de ahorristas desde US$ 200– a Río Negro, mientras se “evalúa la convivencia” de la eventual planta solar con el proyecto de “polo turístico” pretendido por la comuna, aún cuando los padrones en cuestión pertenecen a UTE.

El intendente de Durazno, Felipe Algorta , envió un oficio el pasado 10 de abril a la presidenta de UTE, Andrea Cabrera, para “establecer un ámbito de coordinación a la brevedad a efectos de definir una hoja de ruta concreta con plazos”.

Más Barrio: con el inicio postergado por los pronósticos del clima, gobierno anuncia desembarco en Cerro Norte con un primer "casa por casa"

Intendencia de Canelones le pide a desarrolladores del megaproyecto para Médanos de Solymar que reduzcan la altura de las torres más altas

En la comunicación, a la que accedió El Observador, el jefe comunal blanco puso al tanto al organismo del nuevo Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible del Pueblo Baygorria que, entre otras disposiciones, establece la “no habilitación de nuevas obras públicas” ni de “montaje de plantas de energía fotovoltaicas” en los padrones en que estaba proyectado el nuevo parque.

El plan departamental también impone la “suspensión cautelar de las autorizaciones de nuevos usos productivos, subdivisiones de suelo u otras construcciones” en la zona.

_LCM5055.webp El director de UTE, Felipe Algorta Leonardo Carreño

Después de que una ley del año 2024 declarara la condición de “pueblo” de los pagos de Baygorria, la intendencia resolvió que debe haber “una adecuación institucional acorde a las competencias de cada organismo” en una zona en que “la prestación de servicios esenciales y el mantenimiento del área han sido históricamente asumidos por UTE”.

El oficio del 10 de abril firmado por el intendente que integró el directorio de UTE en el gobierno de Luis Lacalle Pou, recuerda que en 2022 la empresa pública y Mevir suscribieron un “Proyecto Baygorria” que “prevé entre otros aspectos el traspaso progresivo de áreas y funciones” y el “impulso de actividades de desarrollo local” con “componente turístico”. Algorta agregó que cuentan con “insumos técnicos relevantes” que “refuerzan la viabilidad de un proceso de desarrollo territorial, local y departamental y no exógeno”.

“En este marco, la Intendencia Departamental de Durazno ha definido como línea estratégica el desarrollo de Baygorria como polo turístico de destino natural complementario a otras iniciativas productivas y energéticas”, comunicó la comuna.

Desde el Poder Ejecutivo remarcaron que tienen la “responsabilidad” de avanzar en la expansión de los parques solares y que “la resolución del intendente no detiene al gobierno dado que se prevén inversiones de más plantas solares en el interior”, contando esta que ahora se construirá en Río Negro y otra proyectada para Cerro Largo que se prevé que esté operativa en 2028.

Orsi y la ministra de Industria, Fernanda Cardona, informaron a fines de marzo a la salida de un gabinete productivo en Torre Ejecutiva que UTE convocará a pequeños ahorristas a invertir a partir de US$ 200 para financiar la construcción de esta nueva planta de energía fotovoltaica. “Es un ganar-ganar para la ciudadanía y también para la empresa pública”, defendió entonces la ministra.