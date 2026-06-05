Preocupación en Estados Unidos tras confirmarse el ingreso a Texas de una plaga de gran impacto en Uruguay

Estados Unidos informó este jueves -4 de junio- que se había detectado en un ternero del sur de Texas la mosca gusano barrenador del Nuevo Mundo (llamada en Uruguay "mosca de la bichera"), una peligrosa plaga del ganado cuyas larvas, que comen carne de seres vivos, pueden matar al ganado vacuno .

"Tenemos una detección positiva confirmada de gusano barrenador del Nuevo Mundo en un ternero de tres semanas", dijo Brooke Rollins, la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, en una sesión informativa en la que señaló que ya estaba en marcha una "acción inmediata" para contener y erradicar el parásito.

Con base en un informe de la agencia AFP, Estados Unidos prohibió el comercio de ganado con México en el verano pasado tras informes de que se habían detectado reses positivas a la plaga, que había sido erradicada en Estados Unidos en 1966, hasta un brote en el sur de Florida en 2017, según el sitio web del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

Amenaza de EEUU de aumento de aranceles a Uruguay y otros países: "No recibimos una comunicación oficial", dijo Lubetkin

El Instituto Plan Agropecuario (Uruguay) señaló que la “bichera” es una parasitosis causada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, llamado también gusano barrenador del ganado, el que parasita principalmente heridas y zonas húmedas de animales de sangre caliente, como son vacunos, ovinos, caballos, entre otros, así como al hombre. Esta enfermedad produce importantes pérdidas económicas directas, las que se calculan en más de US$ 40 millones por año, teniendo en cuenta el uso de productos, mano de obra, pérdidas productivas y muerte de animales, entre otros.

AFP__20260604__2279827192__v1__MidRes__AgricultureSecretaryRollinsTestifiesDuringHou La Secretaria de Agricultura de los Estados Unidos, Brooke Rollins, durante su asistencia al Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes, en Capitol Hill, Washington DC Getty Images / AFP

Un problema grave para Estados Unidos

El medio Los Ángeles Times informó que la infestación se descubrió en un ternero de tres semanas en La Pryor, Texas, a unos 160 kilómetros (100 millas) al suroeste de San Antonio y a 80 kilómetros (50 millas) de la frontera entre Estados Unidos y México.

Funcionarios federales y estatales habían trabajado para evitar que el parásito llegara a Texas, estado que alberga ganado por valor de 17 mil millones de dólares, lo que lo convierte en el estado productor número 1 de la industria en el país, la cual está valorada en 113 mil millones de dólares, añadió.

Estas moscas mortales se detectaron en México a finales de 2024, tras años de estar contenidas en el extremo sur de Panamá.

Cualquier animal de sangre caliente, incluida la fauna silvestre, las mascotas e incluso ocasionalmente los humanos, puede resultar infestado.

El contexto

La detección de la mosca que produce el gusano barrenador en Texas fortaleció la petición del sector ganadero mexicano para reabrir la frontera de Estados Unidos a la exportación de ganado (vigente desde el 9 de julio de 2025), al considerar que la presencia del insecto en ese país se confirmó cuando el cruce de animales en pie permanecía suspendido, informó El Imparcial.

Uruguay y la mosca de la bichera

Los perjuicios en Uruguay por la acción de la mosca de la bichera son de alta relevancia.

Recientemente, en declaraciones a El Observador, Rafael Normey -presidente de la Federación Rural (FR)- expuso su preocupación porque sigue sin constituirse la nueva comisión de gobernanza para accionar ante esta adversidad, lo que fue mandatado en la última Ley de Presupuesto.

“Ya tendría que estar instalada y funcionando”, afirmó Normey.

Uno de los pasos pendientes es el de formalizar el llamado a delegados de las gremiales para conformar esa comisión.

Una realidad que señaló es que hay dinero disponible para utilizar, concretamente US$ 6 millones, dado que se gastó ya US$ 1 millón del monto originalmente destinado.

Un aspecto clave a resolver es qué herramienta se utilizará, dado que se había descartado el uso de moscas estériles para el control del gusano barrenador del ganado con origen en Panamá (provistas desde la planta de la Comisión de Cooperación entre Estados Unidos y Panamá - Copeg), quedó sin avance recurrir a moscas generadas en el argentino Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (Iscamen) y está la posibilidad de utilizar moscas generadas en Uruguay, existiendo incluso un trabajo muy serio en ese sentido, informó.

Reflexionó que, lamentablemente, contra el interés que existe en el sector productivo y la necesidad imperiosa de controlar esta grave adversidad, “seguimos en una fase muy embrionaria y eso por supuesto preocupa".