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Tras polémica por camioneta de Yamandú Orsi, el Frente Amplio suspendió rifa de 11 pasajes a Punta Cana y 11 a Buzios

Se le pidió a las departamentales que devuelvan el dinero de los que ya compraron o se les pida que lo dejen como donación

5 de junio de 2026 14:45 hs
El Observador | Leonardo Haberkorn

Por  Leonardo Haberkorn

La rifa que vendía el Frente Amplio

La rifa que vendía el Frente Amplio

Las departamentales del Frente Amplio recibieron ayer la indicación de dejar de vender un bono colaborador con el cual se accedía a un número para una rifa que tenía como primer premio 11 pasajes a Punta Cana con una semana de alojamiento en un hotel all inclusive.

La noticia fue confirmada a El Observador por militantes de dos departamentales. Se pidió que los números no vendidos se devuelvan a la sede central del Frente Amplio. Y que a la gente que ya compró un número se le devuelva el dinero o se le pida que acepte dejarlo como un aporte de colaboración, ya sin acceso al sorteo.

Como explicación para la suspensión, a los militantes se les dijo que se debía a las últimas noticias de público conocimiento. Se explicó que tras las últimas noticias, se temía un fracaso financiero

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Yamandú Orsi camioneta Hyundai Santa Fe
Yamandú Orsi camioneta Hyundai Santa Fe

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En los últimos días se supo que el presidente Yamandú Orsi usó como forma de pago de la camioneta de alta gama Huyndai Santa Fe un automóvil que el Frente Amplio había recibido como donación y lo había rifado, sin que nadie se llevara el premio.

El programa radial Así nos va presentó días atrás una serie de irregularidades en las que se habría incurrido en esa rifa, en la cual no se respetaron la normativa vigente para esos eventos, en la que se establece que se debe pedir autorización a Loterías y Quinielas del MEF si la “emisión” de la rifa supere las 2.000 unidades reajustables.

Verónica Piñeiro, vicepresidenta del Frente Amplio, confirmó el pedido, pero dijo que no tenía comentarios para realizar.

El presidente de la Comisión del Interior del FA y senador del MPP Aníbal Pereyra dio la siguiente explicación: "En varios lugares del país se planteaban dificultades para vender otro bono, después de que hace un mes aproximadamente se vendió un bono de apoyo a Cuba. Por eso se resolvió suspenderlo momentáneamente. Eso es lo que han explicado los compañeros de Finanzas".

La campaña suspendida tenía como nombre “Armá tu equipo y viajá!” y el sorteo se iba a realizar el 31 de julio. Los bonos colaboración tenían un valor de 450 pesos.

El segundo premio previsto eran 11 pasajes a Buzios con una semana de alojamiento en un hotel con desayuno incluido.

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