Los comprobantes de la transferencia de US$ 15 mil de Orsi para completar la compra de la Hyundai Santa Fe

Ocho días antes de asumir el cargo, Yamandú Orsi concretó la compra de una camioneta Hyundai Santa Fe a Oliva Automotores . El pago se compuso con la permuta de dos vehículos y una transferencia suya por US$ 15 mil, según informó en primera instancia el semanario Búsqueda.

El martes pasado, el presidente recibió en el piso 11 de Torre Ejecutiva a cuatro periodistas –entre ellos a El Observador– para presentar nuevas explicaciones sobre el caso. Ese día mostró una propuesta de negocios de la automotora que acreditaba la composición del pago: le tomarían US$ 22 mil por una Hyundai suya del año 2020 y US$ 17 mil por una Renault Stepway donada por Car One para su campaña.

Sobre la noche, Presidencia remitió un comprobante de la transferencia. El Observador pudo constatar este jueves que el destinatario del pago fue la cuenta ITAÚ de Oliva Automotores y el remitente la cuenta BROU perteneciente al hoy presidente Orsi.

A una semana de instalada la polémica por su camioneta, Orsi explicó los pormenores de la compra y del manejo financiero de su campaña en busca de cerrar el tema

Esto fue posible luego de que El Observador intentara una serie de combinaciones en el número de cuenta que terminaron confirmando que Orsi era el titular.

El pago se hizo en dos partes: una primera transferencia por US$ 10 mil ese mismo 21 de febrero y los restantes US$ 5 mil cuatro días más tarde.

Transferencia 1

Transferencia dos

Una nota de El Observador consignó este jueves por la mañana que aún no se estaba en condiciones de confirmar que dicho pago había sido hecho efectivamente por Orsi. Eso responde a que los comprobantes consistían en dos capturas de pantalla que no permitían leer con claridad el número de cuenta.

Pese a varios intentos por descifrarlo, los resultados fueron infructuosos hasta este jueves por la tarde, al tiempo que Presidencia había transmitido que intentarían aclararlo, algo que finalmente no sucedió.

En este caso se publica una captura más reducida de los comprobantes para no exponer ningún dato bancario de los involucrados.

Tras la polémica generada, el presidente anunció que donará la camioneta a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para que se destine al traslado de niños.