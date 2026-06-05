Yamandú Orsi viajará a Miami entre el 13 y el 18 de junio: irá a ver a la Selección Uruguaya y participará en evento comercial

El presidente de la República, Yamandú Orsi , pidió autorización al Parlamento para salir del país entre el 13 y el 18 de junio , con motivo del viaje a Estados Unidos que hará para ver el debut de la Selección Uruguaya y participar en un evento empresarial para promocionar a Uruguay que se celebrará en Miami .

Orsi había adelantado este jueves, luego de entregar el Pabellón Nacional a los futbolistas de la selección, que iría al menos a un partido del Mundial 2026 , que comenzará el próximo 11 de junio y tendrá como anfitriones a Estados Unidos, México y Canadá.

Este viernes, sin embargo, se confirmó que el mandatario se ausentará del país entre el 13 y el 18 de este mes , según consta en la solicitud enviada por el Poder Ejecutivo al Parlamento.

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El presidente Yamandú Orsi le entregó el Pabellón Nacional a la selección uruguaya antes de la partida al Mundial 2026 y estuvo en la inauguración de canchas en el Complejo Celeste

De esta manera, el mandatario estará presente en el debut de Uruguay ante Arabia Saudita el próximo lunes 15 de junio en Miami , algo que había adelantado esta mañana en diálogo con La mañana del fútbol de El Espectador Deportes.

"Yo le dije a los jugadores: ¡mirá que voy al primero y a la final!", dijo, en tono de broma, sobre su elección.

El canciller Mario Lubetkin también se refirió a esta visita de Orsi y señaló que responde a una presión "muy fuerte" del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para que los presidentes de los países cuyas selecciones participan en el Mundial digan presente en el evento.

"Le va a resultar muy difícil al presidente no ir, por lo menos al primer partido", había adelantado horas antes de que se confirmara la noticia.

La extensión del viaje de Orsi responde, por otra parte, a un evento que organizan varias instituciones uruguayas para promocionar los productos nacionales a empresarios, que se celebrará en Miami el 17 de junio.

"Estamos preparando un gran evento el 17 en Miami aprovechando todo este clima de promoción de los productos uruguayos. Sé que el presidente había sido invitado para liderarlo ese día", explicó Lubetkin y aseguró que la presencia del mandatario le dará una "calidad extraordinaria" a la actividad.

En la solicitud enviada por el Poder Ejecutivo consta que el presidente participará en el "Uruguay Day in Miami", organizado por la embajada de Uruguay en Estados Unidos.

Sobre la eventual reunión con el presidente estadounidense Donald Trump, Lubetkin insistió en que no será posible en esta ocasión. "Fue parte de una hipótesis. Trump está en otras cosas, el presidente (Orsi) solo puede estar un par de días. La reunión saldrá cuando tenga que salir", dijo en rueda de prensa.