"Acá hay clase pero hay garra charrúa": Manuel Ugarte contó a Referí lo que vivió al ver a un niño barrerse por la pelota en la despedida de la selección uruguaya para el Mundial 2026

Manuel Ugarte , el volante de la selección uruguaya , se ilusionó con la despedida que el combinado tuvo este viernes en Pando, en la primera de las dos actividades que la celeste realizará en Canelones antes de viajar al Mundial 2026 el próximo martes.

El jugador de Manchester United fue uno de los tres que pasó por una zona mixta especialmente armada en el Estadio Emilio “Tito” López López y contó lo que sintió en la jornada que compartieron junto a 600 niños de ligas de baby fútbol canarias.

“No somos 26 que vamos para el mundial, somos 3 millones y es una ilusión del país que es hermoso ser parte de esto . Y bueno, como yo en el 2010 lo miré de la tele, ahora muchos niños lo van a ver y eso es impagable”, dijo Ugarte.

La emoción de los niños y los jugadores de la selección uruguaya en la despedida rumbo al Mundial 2026 en Pando; repasá el blog de Referí

"¡Tienen una humildad!": lo que dijo Yamandú Orsi tras su encuentro con los jugadores de la selección uruguaya, la charla con Marcelo Bielsa y el pendiente que les quedó con José Mujica

El volante destacó que la actividad junto a los niños contagió “muchísimo” a los jugadores. “Porque es lo que tiene Uruguay. Somos pocos, somos tres millones, pero el fútbol es todo en Uruguay. Así que poder representar un país jugando al fútbol es un sueño para mí y para todos. Y bueno, vamos a tratar de dejarlo todo”, comentó.

Consultado por Referí por un momento de los ejercicios en el que se lo vio sonreír al ver como un niño se barría para ir por la pelota y si se veía reflejado en él, respondió: “Sí, acá hay de todo, hay clases pero hay garra charrúa, como se dice”.

Además, se explayó sobre la formación de los futbolistas uruguayos en su infancia, lo que difiere de otros países.

“Se hace desde chico, desde pequeño. Si comparás con otros países, allá a veces juegan en sintético. Bueno, acá también, pero me refiero que acá es otro tipo de fútbol que después los uruguayos juegan en cualquier parte del mundo y empieza así, como los nenes. Pero sí, me sentí reflejado y yo creo que era amarilla”, dijo, con una broma en el final.

La despedida de la selección uruguaya en Pando La despedida de la selección uruguaya en Pando Foto: Gastón Britos / FocoUy

“Podemos ganarle a cualquiera”

Ugarte también fue consultado por cómo está la selección de cara al Mundial.

“Muy bien. Estamos muy ilusionados”, señaló. “Esto también nos da energía, nos da ilusión. Y bueno, estamos todos muy contentos, muy orgullosos. Y lo que pasó hoy es increíble”, agregó sobre la actividad en Pando.

El volante dijo que están “tranquilos” pero “seguramente más cerca del Mundial van a venir un poco de nervios”. “Pero nervios lindos. Así que estamos bien. Entrenando muy bien, muy fuerte”.

Manuel Ugarte en la selección uruguaya Manuel Ugarte en la selección uruguaya

Además, dijo que han tenido “mucha charla” y “análisis” con Marcelo Bielsa para lo que se viene.

“De a poco ya vamos hablando un poco más con respecto a los rivales. Pero como siempre decimos, el foco está en nosotros. Yo creo que más cerca de los partidos vamos a enfocarnos más en los rivales. Pero nosotros estamos bien, podemos ganarle a cualquiera también”, señaló.

La lesión de De Arrascaeta y su objetivo personal

Consultado por la lesión de Giorgian De Arrascaeta y cómo afectó a la selección, dijo que fue algo muy duro.

“La noticia de Giorgian fue muy dura por lo que es él para nosotros, por lo que es él como jugador, y también la calidad que tiene”.

La despedida de la selección uruguaya en Pando La despedida de la selección uruguaya en Pando Foto: Gastón Britos / FocoUy

También señaló que su objetivo en la preparación para el Mundial es ganarse la titularidad, si bien reconoció que lo importante es que Uruguay gane-

“Obviamente es mi objetivo”, afirmó. “Tenemos varios jugadores que pueden jugar de titular. Y es como te digo, cuando empieza el Mundial, juegue quien juegue, lo mejor es que gane Uruguay, que vaya lo mejor posible y esa es mi cabeza”.