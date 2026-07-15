Manuel Ugarte fue operado con éxito de su rodilla izquierda y comienza ocho meses de recuperación en Manchester United; mirá quién le abonará el salario en ese lapso

El volante de la selección uruguaya y de Manchester United, Manuel Ugarte , fue operado con éxito en las últimas horas tras sufrir rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda en el partido ante España en el Mundial 2026, por el que debió dejar la cancha segundos antes del error de Fernando Muslera que terminó con el 1-0 para los españoles.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Todo se dio en ese minuto fatídico entre la lesión y el tanto de Álex Baena para el triunfo del rival celeste, que lo dejó fuera de la Copa del Mundo, el pasado 26 de junio.

Según reportan medios ingleses, el futbolista se tomó unos días de vacaciones previo a la intervención quirúrgica.

Posteriormente, se presentó ante la sanidad de Manchester United y en las últimas horas fue operado con éxito.

Mundial 2026: al igual que Scaloni, Thomas Tuchel llamó a no meter a "los acontecimientos históricos" en el partido entre Argentina e Inglaterra

Intentaron robar la casa de Lamine Yamal tras el partido España-Francia, propiedad que antes perteneció al exfubolista Gerard Piqué y la estrella colombiana Shakira

FIFA le pagará el salario mientras dure su recuperación

Ahora comenzará un proceso de recuperación para Manuel Ugarte que será de aproximadamente ocho meses hasta que vuelva a jugar.

El volante de la selección uruguaya había llegado a un acuerdo primario con un club de Italia para irse de Manchester United, pero esta lesión se lo impedirá.

Al haberse lesionado jugando el Mundial 2026 con la selección uruguaya, su salario no lo deberá pagar el club inglés.

Tal como establecen las normas de FIFA, será esta la que le pague el sueldo hasta su recuperación.

El reglamento del ente mayor del fútbol mundial es claro al respecto: "Los jugadores pueden recibir hasta US$ 7,5 millones de por lesión, pagados diariamente durante un máximo de 365 días tras los primeros 28 días de baja. Los pagos se calculan únicamente sobre el salario fijo del jugador, excluyendo primas u otros pagos variables".

Manchester United recibiría aproximadamente US$ 18.200 diarios a partir de los 28 días posteriores a la baja de Ugarte, que empezará a contarse desde el 26 de julio.