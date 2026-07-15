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Manuel Ugarte fue operado con éxito de su rodilla izquierda y comienza ocho meses de recuperación en Manchester United; mirá quién le abonará el salario en ese lapso

El jugador de la selección uruguaya pasó por el quirófano y aunque tenía casi todo arreglado para jugar en Italia, esta lesión lo obligará a permanecer en Inglaterra

15 de julio de 2026 12:30 hs
Manuel Ugarte se retiró así de la cancha en el partido Uruguay vs España por el Mundial 2026

Manuel Ugarte se retiró así de la cancha en el partido Uruguay vs España por el Mundial 2026

FOTO: AFP

El volante de la selección uruguaya y de Manchester United, Manuel Ugarte, fue operado con éxito en las últimas horas tras sufrir rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda en el partido ante España en el Mundial 2026, por el que debió dejar la cancha segundos antes del error de Fernando Muslera que terminó con el 1-0 para los españoles.

Según reportan medios ingleses, el futbolista se tomó unos días de vacaciones previo a la intervención quirúrgica.

Posteriormente, se presentó ante la sanidad de Manchester United y en las últimas horas fue operado con éxito.

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FIFA le pagará el salario mientras dure su recuperación

Ahora comenzará un proceso de recuperación para Manuel Ugarte que será de aproximadamente ocho meses hasta que vuelva a jugar.

El volante de la selección uruguaya había llegado a un acuerdo primario con un club de Italia para irse de Manchester United, pero esta lesión se lo impedirá.

Al haberse lesionado jugando el Mundial 2026 con la selección uruguaya, su salario no lo deberá pagar el club inglés.

Tal como establecen las normas de FIFA, será esta la que le pague el sueldo hasta su recuperación.

El reglamento del ente mayor del fútbol mundial es claro al respecto: "Los jugadores pueden recibir hasta US$ 7,5 millones de por lesión, pagados diariamente durante un máximo de 365 días tras los primeros 28 días de baja. Los pagos se calculan únicamente sobre el salario fijo del jugador, excluyendo primas u otros pagos variables".

Manchester United recibiría aproximadamente US$ 18.200 diarios a partir de los 28 días posteriores a la baja de Ugarte, que empezará a contarse desde el 26 de julio.

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