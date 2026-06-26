El minuto maldito: Fernando Muslera falló, Manuel Ugarte se lesionó, sus compañeros se tomaron la cabeza y Uruguay quedó al borde del abismo

Manuel Ugarte se retiró así de la cancha en el partido Uruguay vs España por el Mundial 2026

El fútbol es un juego de detalles, pero también un deporte cruel capaz de demoler el trabajo de todo un partido en apenas un puñado de segundos. La selección uruguaya de Marcelo Bielsa lo estaba haciendo bien. Plantado con autoridad ante uno de los candidatos al título, el equipo contagiaba la solidez necesaria para soñar con los dieciseisavos de final. Sin embargo, el reloj marcó el minuto 41 del primer tiempo y el destino le propinó a la celeste dos golpes en uno; dos impactos simultáneos que resultaron absolutamente letales.

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La pesadilla comenzó con una jugada aislada. Álex Baena ensayó una media vuelta al borde del área, sacando un tiro liviano, sin demasiada potencia ni colocación aparente. El escenario parecía controlado: Fernando Muslera estaba bien ubicado. Pero el fútbol de alta competencia no perdona los momentos de baja confianza. El arquero celeste, inmerso en una evidente mala racha, protagonizó un error grosero al calcular el balón, permitiendo que el remate se convirtiera en el 1-0 para España. La épica del parche de "Leyenda" en las mangas de su camiseta se tiñeron de frustración en un parpadeo.

La lesión (que parece grave) de Manuel Ugarte Lo peor es que la desagracia no llegó sola. Mientras la pelota ingresaba mansamente en el arco uruguayo, el drama médico se desataba en el mediocampo.

Manuel Ugarte cayó desplomado al césped con visibles muestras de dolor en su rodilla derecha. La gravedad de la situación se contagió de inmediato: sus compañeros se tomaban la cabeza en el medio de la cancha, incrédulos ante la fatalidad, replicando el mismo gesto de desesperación del propio mediocampista mientras se retiraba en camilla hacia el vestuario, entre lágrimas que presagian una lesión complicada.