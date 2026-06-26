El día que la historia hizo justicia: Fernando Muslera es oficialmente Leyenda de la FIFA en este Mundial 2026

El fútbol, a veces, se empeña en medir la grandeza únicamente con los minutos jugados dentro de una cancha, olvidando que el liderazgo, la pertenencia y la historia se construyen en cada entrenamiento, en cada vestuario y en cada convocatoria. Este viernes, en el trascendental choque donde la selección uruguaya de Marcelo Bielsa se juega la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante la poderosa España, se hará justicia deportiva para uno de los máximos referentes de la celeste: Fernando Muslera .

Hasta hace apenas unas horas, el arco uruguayo vivía una batalla burocrática en los escritorios de la FIFA. El ente rector se negaba sistemáticamente a otorgarle a Muslera el prestigioso parche de "Leyenda" , ese distintivo exclusivo reservado para aquellos futbolistas que logran la hazaña de integrar el selecto club de las cinco Copas del Mundo.

¿El argumento de la FIFA? Una frialdad reglamentaria: sostenían que en Qatar 2022, aunque estuvo en el plantel y sumó para el grupo, Muslera no llegó a disputar minutos en el terreno de juego.

Para el sentimiento uruguayo, aquello era un agravio. Fernando Muslera no solo estuvo; sostuvo, guió y estiró un legado que empezó allá por el Mundial de Sudáfrica 2010.

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Ante Cabo Verde, en un encuentro en el que no jugó bien el pasado domingo, superó a Edinson Cavani y se transformó en el futbolista que más partidos disputó en una Copa del Mundo con la camiseta de Uruguay. Contra los españoles, este viernes, disputará su encuentro 19 con la celeste en Mundiales.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) no se quedó de brazos cruzados. Sabedores de que el fútbol también es respeto a la trayectoria, los dirigentes celestes activaron una ingeniería diplomática a contrarreloj. Se presentaron pruebas, se apeló al espíritu del deporte y se defendió el valor de la presencia de Muslera en Qatar.

Finalmente, el humo blanco salió de las oficinas de la FIFA. El reclamo prosperó.

Este viernes contra uno de los grandes candidatos al título, Fernando Muslera saldrá al césped no solo con los guantes puestos para defender la ilusión de todo un país, sino con el parche de Leyenda bordado en sus mangas.

Un reconocimiento justo para un arquero que ha sido sinónimo de resiliencia y garra charrúa durante más de una década. Uruguay busca los dieciseisavos de final, y lo hará con una leyenda certificada bajo los tres palos.

Aquí se puede ver cómo lucirá en el partido ante España: