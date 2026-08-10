Segunda División Profesional: Plaza Colonia sigue puntero y Atenas fue el gran ganador de la fecha

Se cerró este lunes la disputa de la fecha 13 de la fase regular de la Segunda División Profesional con el empate entre Rentistas y Plaza Colonia, resultado con el cual los patablancas mantuvieron su liderazgo en la Tabla Anual.

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La etapa se abrió el sábado con el triunfo de Uruguay Montevideo , jugando como local, contra Paysandú FC , por 1-0, con gol de Lucas Rodríguez .

El partido estuvo marcado por una incidencia que se hizo inmediatamente viral: un bombazo que cayó en los accesos a Montevideo provocando un choque .

Los de Pueblo Victoria lograron tres puntos trascendentes por el descenso.

El insólito momento que quedó grabado en el partido entre Uruguay Montevideo y Paysandú por la Segunda División: tiró la pelota afuera y provocó un choque en la ruta

Segunda División Profesional: se cerró la fecha 12 y Plaza Colonia quedó como único líder de la Tabla Anual

Fénix, por su parte, no pudo de local con La Luz en partido que terminó 0-0 y donde los de Aires Puros merecieron más por lo que intentaron en el primer tiempo y por la pelota en el palo con la que se cerró el cotejo.

Los de Capurro igualmente ascendieron a posición de ascenso directo.

Colón derrotó el sábado 1-0 a Cerrito en el Palermo con un golazo de Leandro Méndez y una sobresaliente actuación de su golero Agustín Olavarría, quien le atajó un penal a Jonathan Isasmendi.

El domingo, River Plate retomó la senda del triunfo al vencer 2-0 a Huracán que desde la salida de Martín Siri cayó en picada.

Rodrigo Cabrera y Diego Vera marcaron los goles del darsenero, que desde la llegada de Damián Santín se metió decididamente en la pelea.

Miramar Misiones y Tacuarembó empataron 1-1 con goles de Enzo Siri y Martín Marta, respectivamente.

Atenas, por su parte, dio la nota y derrotó 1-0 a Oriental de La Paz con un solitario gol de Valentín Jara.

Este lunes se cerró la fecha con empate 1-1 entre Plaza Colonia y Rentistas. Lucas Carrizo adelantó al patablanca y Franco Cabrera empató para el bicho colorado que fue local en el Complejo Rentistas.

Thomás Chacón fue expulsado en Rentistas por una durísima infracción. El jugador lesionado de Plaza Colonia fue llevado en andas por la sanidad y luego por los compañeros porque no apareció una camilla para auxiliarlo.

Posiciones de la Tabla Anual

Equipo Puntos Jugados Ganados Empates Perdidos Goles En contra Plaza Colonia 32 19 9 5 5 25 14 Fénix 29 19 7 8 4 29 20 Atenas 29 19 9 2 8 28 24 Cerrito 29 19 7 8 4 24 23 Oriental 28 19 7 7 5 25 21 Rentistas 28 19 7 7 5 23 21 Colón 27 19 7 6 6 22 21 River Plate 25 19 7 4 8 26 31 Uruguay Mdeo. 22 19 6 6 7 22 22 La Luz 24 19 5 9 5 16 19 Huracán 24 19 5 7 7 18 24 Tacuarembó 21 19 5 6 8 15 22 Miramar Mis. 19 19 4 7 8 18 24 Paysandú 19 19 6 2 11 21 26

Los dos primeros, terminadas las dos ruedas de la fase regular (ahora Plaza y Fénix), ascenderán directamente y los ubicados del tercero al sexto lugar (ahora Atenas, Cerrito, Oriental y Rentistas) jugarán playoffs por el tercer ascenso.

Fénix, como campeón del competencia, tjene derecho a jugar los playoffs si no queda entre los seis primeros de la Anual, aunque por ahora está en ascenso directo.

En la tabla del descenso, Uruguay Montevideo sigue en el último lugar pero su promedio subió a 0,980 con dos triunfos consecutivos.

Miramar Misiones es el otro que está en zona de descenso (bajan dos) con un promedio de 1,000.

Paysandú FC bajó y promedia 1,052.

La Luz igualó la línea de Cerrito y ambos tienen 1,078.

Huracán empieza a complicarse y ahora promedia 1,157.