Caída en la producción de soja fue estimada en un 50% con relación a la campaña anterior

La producción de soja en la última campaña agrícola de verano quedó muy cerca de los dos millones de toneladas , un registro muy por debajo del antecedente más próximo, debido a cuánto impactó la adversidad climática estival, una sequía que generó una merma relevante en la producción del cultivo más extendido y que más dinamiza a la agricultura en Uruguay .

En los primeros siete meses de 2026 los ingresos por exportaciones de soja alcanzaron los US$ 457 millones. Es un registro 36% menor a los US$ 713 millones logrados en ese mismo período de 2025. Con precios no muy diferentes la explicación clave es la menor producción y consecuente embarque al exterior. Siempre con base en datos de Uruguay XXI, el año pasado a esta altura la soja era el bien de exportación principal luego de otros dos rubros, carne vacuna y celulosa. Este año, en cambio, tiene por delante a esos dos que tradicionalmente han estado en la cima y también a productos lácteos y concentrado de bebidas.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), a través de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA), reveló que en la campaña 2025/2026 la superficie sembrada de soja se estimó en 1.147.803 hectáreas.

Soja, maíz, trigo y colza con precios en fuerte caída tras los récords de la semana anterior

Destaque para la colza en un mercado de granos con ajuste de la soja y trigo volátil

El rendimiento promedio estimado para la soja fue de 1.721 kilogramos por hectárea, un 45% menos que en la zafra anterior, cuando se registró uno de los máximos rendimientos del cultivo en el país con 3.121 kilogramos por hectárea.

Como se adelantó, este bajo rendimiento se debió al severo déficit hídrico registrado en la primavera de 2025 y el verano de 2026.

La producción total de soja para la cosecha 2025/2026 se estimó, por su parte, en 1.975.817 toneladas.

El efecto climático antes mencionado redujo la producción de soja en casi un 50% en relación al muy buen desempeño de la campaña anterior.

Los rendimientos de soja de primera alcanzaron los 1.800 kilogramos por hectárea en secano y 3.421 kilogramos por hectárea bajo riego, valores sensiblemente más bajos que los de la campaña anterior, cuando se estimaron rendimientos de 3.170 y 4.234 kilogramos por hectárea, respectivamente.

Lo que pasó en el maíz

Chacra maicera en Soriano. Juan Samuelle (archivo)

Por otro lado, para el maíz con destino a grano seco, se estimó una superficie de cultivo de 252.918 hectáreas.

Para el maíz de primera, el rendimiento fue de 5.088 kilogramos por hectárea en secano y de 11.680 con riego, frente a los 6.438 y 12.902 kilogramos por hectárea de la zafra anterior.

Siempre con base en datos oficiales, que suelen presentar diferencias si se los relaciona con estimaciones del sector privado, soja lidera lejos en el área cultivada en verano, con el maíz en segundo lugar y bastante lejos girasol y sorgo, en ese orden.

Cultivos de invierno

La intención de siembra de los cultivos de invierno, añadió el MGAP con base en la Encuesta Agrícola Invierno 2026, para grano seco se estimó en 825.712 hectáreas, constituyéndose en una de las mayores siembras de invierno con destino a grano seco de las series históricas del país.

La intención de siembra para el trigo se estimó en 268.540 hectáreas; para colza y carinata el área alcanzó las 343.153 hectáreas; y la intención de siembra para cebada cervecera se estimó en 185 mil hectáreas.

Desde la DIEA se puntualizó que al momento de realizarse la encuesta no se había concretado la totalidad de la intención declarada, por lo tanto en la encuesta de primavera, a realizarse en el mes de diciembre, se actualizarán los datos correspondientes a las siembras de invierno 2026.

Campo con colza.

Metodología

La Encuesta Agrícola Invierno 2026 se realizó durante el mes de junio y en esta instancia se presentaron los resultados derivados de un monitoreo mediante las modalidades presencial, telefónica y web, consultando a una muestra de productores representativa del universo del Censo General Agropecuario.