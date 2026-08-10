Recomendaciones del INIA ante un fenómeno El Niño instalado y que continuará fortaleciéndose en Uruguay

Considerando que el fenómeno El Niño está instalado en Uruguay y, según los principales organismos de monitoreo climático, continuará fortaleciéndose durante los próximos meses , desde el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) se remarcó que la anticipación, el monitoreo y la planificación serán elementos clave para que los sistemas productivos puedan responder de la mejor manera a este escenario .

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Recientemente, ante la instalación del fenómeno El Niño en la región y particularmente en el territorio nacional, desde el INIA se puso a disposición del sector agropecuario un informe con recomendaciones de manejo para los principales sistemas productivos del país.

El objetivo, se explicó, es aportar información que facilite la planificación y la toma de decisiones frente a un escenario que combina oportunidades y desafíos.

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La existencia del fenómeno climático señalado, en el caso de Uruguay, incrementa la probabilidad de precipitaciones superiores a lo normal durante la primavera y comienzos del verano, especialmente en la región norte.

El impacto, se puntualizó, no será uniforme entre regiones, ni sistemas de producción, por lo que las decisiones de manejo deberán adaptarse a cada realidad.

Si bien un año Niño suele asociarse a un aumento en las condiciones de disponibilidad hídrica y, por tanto, a oportunidades para aumentar la productividad en algunos sistemas agropecuarios, también implica riesgos derivados del exceso de agua, el aumento de la humedad ambiental y las dificultades sanitarias y operativas que estas condiciones pueden generar.

En ese sentido, los equipos de investigación de INIA trabajaron en el informe mencionado, identificando oportunidades y riesgos, y aportando recomendaciones de manejo específicas para los sistemas agrícola-ganaderos, lecheros, ganadero extensivos, hortícolas, frutícolas, arroceros y forestales.

Dado que las condiciones climáticas continuarán evolucionando en los próximos meses, este documento debe considerarse una guía de apoyo para la toma de decisiones, a complementarse con el seguimiento permanente de las actualizaciones climáticas y de las herramientas de monitoreo disponibles.

Respuestas sobre el fenómeno El Niño

¿Qué es?

Es un evento climático natural en el que las aguas del océano Pacífico central y oriental se calientan de forma anómala.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) señala que esto altera los vientos y la atmósfera global, provocando sequías, lluvias intensas u olas de calor en distintas partes del mundo.

¿Qué sabemos hasta el momento sobre su impacto actual en Uruguay?

Hoy existe consenso en que El Niño está instalado.

Se considera un evento fuerte y continuará fortaleciéndose en los próximos meses.

Según el Climate Prediction Center: ENSO Diagnostic Discussion, estaría entre los eventos Niño más intensos registrados desde 1950 (el último Niño fuerte fue en 2023/24).

Provoca aumento de las probabilidades de lluvias por encima de lo normal en la próxima primavera y principio de verano, principalmente en la región norte de Uruguay.

Se continúa monitoreando la situación de este y otros fenómenos que pueden potenciar o debilitar la señal de El Niño, para tener más certezas sobre el nivel de impacto que tendrá en el país.

¿Qué características suelen tener los años Niño en Uruguay?

En el norte, según estudios mostrados por el Instituto Uruguayo de Meteorología y la Facultad de Ciencias, suele haber un aumento de las precipitaciones durante los trimestres setiembre-octubre-noviembre (SON), diciembre-enero-febrero (DEF) y marzo-abril-mayo (MAM), con mayor incidencia en los meses de noviembre, diciembre y abril cuando el fenómeno es fuerte y muy fuerte.

En el sur, si bien se observan mayores lluvias que en años La Niña, no difieren sustancialmente de años neutrales. Aun así, si el evento El Niño es fuerte y muy fuerte, se puede dar un aumento de las precipitaciones en los meses de diciembre y abril.

En todo el país se esperan temperaturas por encima de lo normal durante el invierno (junio-julio-agosto).

¿Qué se recomienda al sector productivo?

Tomar medidas de manejo adecuadas para minimizar potenciales impactos (en el informe que se adjunta a continuación se presentan las más relevantes para cada sistema productivo).

El informe del INIA